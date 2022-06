Titrologie: Le régime fait taire à jamais Blé Goudé, Bictogo en mission

La titrologie ou notre revue de la presse ivoirienne de ce mercredi 1er juin 2022, évoque le retour de Charles Blé Goudé qui a enfin reçu son passeport. La titrologie parle également du député Adama Bictogo qui a deposé son dossier de candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale.

Titrologie: Blé Goudé revient-il les mains solidement liées par le régime?

Après la réception de son passeport annoncée en fanfare, la presse en Côte d’Ivoire, dans la titrologie du jour, livre les dessous d’un dossier d’Etat bien ficelé par le régime d’Abidjan pour encadrer le retour au pays de Charles Blé Goudé, l’ancien homme de main de Laurent Gbagbo.

“Blé Goudé peut-il entrer sans inquiétude?”, pose comme problématique, Le Bélier, faisant allusion à la condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne de l’ex-leader des jeunes patriotes ivoiriens.

Soir Info indique que “des conditions" ont été posées par Abidjan. Le journal centriste fait des confidences sur les dessous de la délivrance de son passeport qui serait signé depuis juillet 2021. Alors qu’il n’a reçu le document que le 30 mai 2022, soit près d’un an après.

Chose qui fait interroger Le Nouveau réveil qui barre à sa Une de ce mercredi: “Blé Goudé, simple passeport ou droit de vie?”. Visiblement celui qu’on appelle à Abidjan “Le général Gbapê” donne des sueurs froides au clan Ouattara. Mais “Blé Goudé peut-il tenir parole?” malgré ses engagements récoltés deux mois plus tôt devant l'ambassadeur Claude Sahi commis par le régime pour le rencontrer à la Haye.

Adama Bictogo à Ouattara; "Ton homme de mission est à la tâche"

Difficile d’y répondre quand on connaît la ruse et l’intelligence raffinée de cet harangueur de foule qui a donné du fil à retordre depuis 2002 à la Alassane Ouattara et à la cohorte des rebelles de Guillaume Soro qui ont occupé, dix ans durant, la moitié Nord de la Côte d'Ivoire.

En attendant que l’avenir nous situe, la titrologie fait un clin d'oeil au parti présidentiel qui a fait renaître et briller l'étoile Adama Bictogo après moultes humiliations.

Désigné candidat du pouvoir pour la succession du défunt président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, le député d’Agboville et vice-président de l’institution a déposé mardi son dossier de candidature.

Entouré de ses pairs parlementaires du RHDP, Adama Bictogo a dit être un “homme de mission produit” par Alassane Ouattara qu’il entend servir à la tâche.