Éléphants de Côte d'Ivoire: Amad Diallo n'a pas refusé de venir jouer

Le jeune footballeur ivoirien Amad Diallo a-t-il vraiment décidé de ne plus venir jouer en sélection de Côte d'Ivoire ? La vérité.

Amad Diallo: ''Pourquoi vouloir salir mon image juste pour avoir des likes sur les réseaux sociaux ?''

L'attaquant ivoirien Amad Diallo est perçu comme l'une des plus grandes pepitres du football ivoirien. On se souvient encore de ce magnifique coup franc qu'il avait transformé le samedi 5 juin 2021 au stade d’Ebimpé. Un but qui avait même permis aux Éléphants de Côte d'Ivoire, de battre le Burkina Faso dans les dernières minutes de jeu, pendant que les deux équipes étaient à égalité.

Une belle prestation qui a suscité de nombreuses réactions dont celle de l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba: ‘’Ça ne fait que commencer. Que Dieu te guide fils‘’, a réagi l’ancien buteur ivoirien.

Mais quelques mois après, force est de constater que le jeune joueur de Manchester United prêté au Glasgow Rangers, n'est plus convoqué en sélection ivoirienne.

Absent à la Can 2021 au Cameroun, il ne figure non plus sur la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matches des Eléphants de Côte d'Ivoire comptant pour les éliminatoires de la Can 2023.

Mardi 31 Mai 2022, le média sportif sportmania a informé que le jeune joueur aurait décidé de ne plus revenir en sélection ivoirienne, car n'étant pas content de Patrice Beaumelle, l'ancien sélectionneur, qui l'a royalement ignoré après ses bons débuts avec les Éléphants.

"Amad n'a surtout pas digéré sa non-convocation pour la CAN. Il estime qu'il n'a pas bénéficié du soutien du coach (Patrice Beaumelle) alors qu'il traversait des moments difficiles en club, lui qui avait toujours répondu à l'appel du pays chez les A ou les Espoirs", aurait confié un proche du joueur.

Un information démentie par Amad Diallo qui veut même poursuivre le média pour ses fausses informations. '' Pourquoi vouloir à tout prix salir mon image juste pour avoir des likes sur les réseaux sociaux. Je condamne fermement cette fausse information sur moi et je vais poursuivre tous ceux qui sont à la base de cette publication'', a-t-il indiqué.