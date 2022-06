MTN CI: Première entreprise à expérimenter la flexibilité au travail

Un Panel dénommé “Anywhere Anytime” porté par MTN Côte d’Ivoire pour plancher sur la flexibilité du télétravail, s’est tenu mardi 31 mai 2022 au Technology Center de MTN sis à Marcory, dans le sud d’Abidjan.

MTN - CI innove avec « ANY WHERE ANY TIME WORK » ou « Travailler en tout lieu ou en tout temps »

Ce panel de haut niveau réunissait le Ministre de l’emploi et de la protection sociale, Me Adama Kamara et le Directeur général de MTN Côte d’Ivoire, Djibril Ouattara, sur le Télétravail et la nouvelle politique de flexibilité au travail de MTN dénommée « ANY WHERE ANY TIME WORK » ou « Travailler en tout lieu ou en tout temps », rapporte un communiqué de l'entreprise, transmis à la rédaction de Afrique-Sur7.ci

En effet, cette nouvelle politique de flexibilité au travail rentre dans le cadre de la récente publication du décret N°2022-31 du 12 janvier 2022 fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail en Côte d’Ivoire. En tant que première entreprise à expérimenter cette méthode organisationnelle de travail, le Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire, Djibril Ouattara, a expliqué les raisons de la mise en œuvre de cette politique de flexibilité au sein de son institution : « L’objectif de ce panel était de créer un cadre d’échange sur les implications de cette nouvelle modalité d’exécution du travail afin de l’appliquer en fonction de notre organigramme. Cette politique de flexibilité vise aussi à inciter les autres entreprises à faire pareil. Elle permettra également aux employés de MTN surtout aux femmes de mieux s’organiser afin d’être épanouis dans leur vie familiale et professionnelle. »

Quant au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, qui s’est félicité de cette initiative de MTN, il a saisi l’opportunité offerte par cette rencontre pour sensibiliser, une fois encore, les travailleurs et les employeurs sur cette nouvelle organisation du travail dont le Gouvernement a fixé le cadre global et pour laquelle, les partenaires sociaux (organisations d’employeurs et de travailleurs) sont appelés, dans le cadre du dialogue social, à fixer les détails de la mise en œuvre. Il les a également rassurés sur les mesures d’accompagnement prévues par le Gouvernement pour favoriser la mise en œuvre de cette réforme et son encadrement, notamment l’intensification de la sensibilisation et la mise à niveau des infrastructures supports des systèmes numériques.

MTN Côte d’Ivoire compte plus de 600 employés dont 33,90 % de femmes

Ce panel qui a réuni plusieurs chefs d’entreprises, des structures syndicales, l’administration du travail ainsi que les médias, était aussi l’occasion pour nos intervenants de partager les visions respectives du Gouvernement ivoirien et de MTN sur la question de l’égalité dans l’environnement professionnel. A cet effet, le Ministre Adama Kamara a salué les actions de MTN en faveur du bien-être de tous ses employés et surtout l’opportunité donnée aux femmes de s’affirmer dans tous les secteurs d’activité de cette entreprise, à des postes de responsabilité. Ces actions de MTN s’inscrivent parfaitement dans la vision du Gouvernement qui à travers la loi n°2019-870 du 14 octobre 2019 a renforcé la représentation de la femme dans les assemblées élues.

Rappelons que pendant près de deux années, MTN a expérimenté le télétravail à cause de la crise sanitaire à covid-19. Selon les statistiques des ressources humaines, MTN Côte d’Ivoire compte plus de 600 employés dont 33,90 % de femmes.