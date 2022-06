Coopération ivoiro-sénégalaise: La BHCI et la BHS désormais partenaires

La Banque de l’ Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) et la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), respectivement représentées par leurs Directeurs Généraux, ont signé, lundi 30 mai 2022, une convention de partenariat sur les thématiques de coopération, d’assistance technique et de partage d’expériences.

La Banque de l’ Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) scelle un partenariat avec la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS)

L’objectif de ce partenariat vise à joindre les forces de ces deux institutions pour adresser ensemble les problématiques communes du logement afin d’apporter des solutions concrètes et durables au financement du logement pour les populations en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Comme souligné par Désirée Eliane YACE (BHCI) et Bocar SY (BHS), « ce partenariat vient concrétiser des années d’échanges et de travail entre les 2 banques en vue de contribuer à la satisfaction d’un des besoins fondamentaux des clients/prospects, à savoir se loger et participer à la restauration de la dignité humaine. »

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des relations historiques qui lient les 2 banques et a l’ambition de donner l’exemple de ces deux institutions et de leurs pays au reste de la Zone au moment où tous les pays lancent des programmes d’urgence de production de logements sociaux.