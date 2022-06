Dj Arafat: Badro Escobar offre un véhicule flambant neuf à Tina Glamour

Badro Escobar, l'un des ex fidèles lieutenants de feu Dj Arafat, a fait un grand geste à l'endroit de la mère de son défunt ami, Tina Glamour.

Badro Escobar fait une belle surprise à Tina Glamour

Depuis la mort de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, Badro Escobar n’hésite pas à mettre la main à la poche quand il s’agit de soutenir les proches de son défunt ami, ou encore de soutenir un évènement en hommage au roi du Coupé-décalé. Une loyauté que la mère du Daishikan avait récemment saluée : ‘’il a toujours été là pour nous...Que Dieu te bénisse mon enfant‘’, avait-elle confié.

Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, avait également affiché toute son admiration pour celui qu’on appelle ‘’Le Blanc de la Chine‘’. «Badro Escobar est le vrai meilleur ami de DJ Arafat», a soutenu la mère de la petite Rafna Houon dans la télé-réalité intitulée ‘’La mère des chinois‘’, diffusée sur Life TV.

Pour la commémoration de l’an 2 du décès de Dj Arafat, Badro Escobar était encore au four et au moulin. On l’a vu à la tête de la délégation de la Yorogang qui a installé l’enseigne lumineuse sur le lieu de l’accident de Dj Arafat.

Mercredi 1er juin 2022, Badro Escobar a encore fait un grand geste à l'endroit de Tina Glamour, la mère du Daishikan, à qui il a offert une voiture neuve, comme le témoigne une vidéo postée sur la page Facebook de Badro.

'' Une mère, ça s'honore. Tant que nous avons la force et l'énergie d'honorer notre maman, n'hésitons pas à le faire. Tina Glamour, voilà le vœu de ton fils feu Arafat qui a toujours souhaité t'offrir une voiture. À l'occasion donc de cette fête des mères, j'ai souhaité réaliser ce cadeau tant voulu par mon frère. J'espère qu'il te plaira'', a indiqué Badro Escobar.

De son côté Tina Glamour, très émue par cette surprise, a une fois de plus exprimé sa reconnaissance à Badro.