Meta: Qui est Sheryl Sandberg qui a fait de Facebook le géant du monde

Sheryl-Sandberg démissionne après 14 ans de service. La directrice des opérations de Meta, la maison-mère de Facebook, est celle-là, et non son fondateur Mark Zuckerberg, qui a fait de Facebook, le réseau le plus puissant du monde.

Meta: La numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, démissionne de son poste de chef de l'exploitation

Sheryl Sandberg quitte son poste de chef de l'exploitation chez Meta, l'entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook.

Sandberg a rejoint Facebook au début de 2008 en tant que n°2 du PDG et co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et a contribué à faire de Facebook un mastodonte publicitaire et l'une des entreprises les plus puissantes de l'industrie technologique, avec une capitalisation boursière dépassant les 1 000 milliards de dollars à un moment donné.

Javier Olivan, directeur de la croissance de l'entreprise, prendra ses fonctions de directeur de l'exploitation cet automne. Sandberg, qui a informé Zuckerberg de sa décision le week-end dernier, continuera de siéger au conseil d'administration de Meta.

Meta a été critiqué ces dernières années pour son influence massive, son incapacité à stopper la propagation de la désinformation et du matériel nuisible, et ses acquisitions d'anciens rivaux comme Instagram et WhatsApp. Zuckerberg et d'autres dirigeants ont été contraints de témoigner devant le Congrès à plusieurs reprises au cours des trois dernières années, bien que Sandberg ait largement échappé à la lumière de ces projecteurs.

La société fait actuellement face à une poursuite antitrust de la part de la Federal Trade Commission et pourrait faire l'objet d'un examen minutieux par d'autres agences comme la Securities and Exchange Commission après qu'un lanceur d'alerte a déposé une plainte concernant ses efforts pour lutter contre la haine sur sa plateforme.

Sandberg a déclaré que la décision de se retirer lui permettra de se concentrer davantage sur son travail philanthropique. Cette décision n'est pas due au surplomb réglementaire de l'entreprise ou à le ralentissement actuel de son activité de publicité, a-t-elle déclaré. Pour partir, « il n'y a pas de moment idéal », a-t-elle confié. « C'est un travail qui a été un honneur et un privilège, mais ce n'est pas un travail qui laisse beaucoup de temps pour faire autre chose ».

Sandberg a tiré parti de son succès avec Facebook pour élever son propre profil, en particulier parmi les femmes au travail.

En 2013, elle a publié le livre « Lean In: Women, Work, and the Will to Lead », axé sur les défis auxquels les femmes sont confrontées sur le lieu de travail et sur ce qu'elles peuvent faire pour faire avancer leur carrière.

En 2015, elle a été confrontée à la mort inattendue de son mari Dave Goldberg, qui a souffert d'arythmie cardiaque et s'est effondré sur un tapis roulant. Sandberg a longuement parlé de la gestion du chagrin du décès de Goldberg et, en 2017, elle a publié un livre intitulé "Option B" centré sur le sujet.

Avant Facebook, Sandberg a travaillé au département du Trésor de l'administration Clinton, puis a rejoint Google en 2001 et a contribué à développer son activité publicitaire.

FAITS MARQUANTS

Sandberg a annoncé son départ dans une publication sur Facebook : Elle a déclaré qu'elle prévoyait de passer plus de temps avec sa famille en plus de se concentrer sur des initiatives philanthropiques comme Lean In, une fondation cofondée par Sandberg pour soutenir les femmes sur leur lieu de travail.

Dans une interview, Sandberg a déclaré qu'elle avait apprécié son temps chez Meta mais "ce n'est pas un travail qui laisse beaucoup de place pour autre chose" et "je veux un peu plus de contrôle sur ce que je fais de mon temps au quotidien.

Sandberg prévoit de commencer la transition de ses subordonnés directs chez Meta au cours de l'été et quittera l'entreprise à un moment donné à l'automne, a-t-elle déclaré.

Sandberg, qui restera au conseil d'administration de Meta, a déclaré à Forbes qu'elle était confiante dans l'avenir de l'entreprise et pensait qu'elle avait "une activité très solide à la fois dans l'immédiat et à long terme", y compris son nouvel accent sur la technologie métaverse virtuelle.

GRAND NOMBRE

1,6 milliard de dollars, soit la valeur nette de Sandberg, selon les estimations de Forbes, ce qui en fait la 1 823e personne la plus riche du monde.

A SAVOIR

Sandberg a été critiquée en avril après que le Wall Street Journal a rapporté qu'elle avait poussé la version en ligne du Daily Mail à ne pas publier d'article sur son ancien petit ami, le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick.

Sandberg aurait travaillé avec des employés de Facebook et d'Activision ainsi qu'avec des conseillers externes. de faire pression sur le tabloïd en 2016 et 2019 pour qu'il ne rende pas compte d'une ordonnance d'éloignement temporaire de 2014 que l'ancienne petite amie de Kotick aurait obtenue contre lui.Le média n'a pas fini par publier l'histoire.

Meta a lancé un examen des actions de Sandberg pour déterminer si elle avait violé les protocoles de l'entreprise , ont déclaré des sources proches de Sandberg au Journal, mais dans une déclaration au Journal, un porte-parole de Meta a déclaré que Sandberg n'avait pas utilisé son influence au sein de l'entreprise pour faire pression sur le Daily Mail.