Facebook: Sheryl Sandberg le quitte, Mark Zuckerberg dévasté

Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg devra se passer de Sheryl Sandberg dès l'autonome prochain, la directrice des opérations et numéro 2 de Meta, l'entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook.

Mark Zuckerberg : "Je suis reconnaissant et triste… je ne pourrai plus travailler étroitement avec Sheryl Sandberg"

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, fondateur du réseau le plus puissant au monde, a reagi à la démission de son adjointe Sheryl Sandberg

Ci-dessou le commentaire de Mark Zuckerberg

Quand Sheryl m'a rejoint en 2008, je n'avais que 23 ans et je ne savais presque rien à propos de la gestion d'une entreprise. Nous avions construit un excellent produit -- le site Facebook -- mais nous n'avions pas encore une entreprise rentable et nous avions du mal à passer d'une petite start-up à une véritable organisation. Sheryl a conçu l'architecture de notre activité de publicités, a embauché des gens formidables, a forgé notre culture de gestion et m'a appris à diriger une entreprise. Elle a créé des opportunités pour des millions de personnes à travers le monde, et elle mérite la reconnaissance pour tellement de chose que Meta est aujourd'hui.

Il est inhabituel pour un partenariat commercial comme le nôtre de durer si longtemps. Je pense que le nôtre l'a fait parce que Sheryl est une personne, un leader, un partenaire et une amie tellement incroyable. Elle se soucie profondément des personnes qui font partie de sa vie et elle est généreuse à l'idée de nourrir des relations et de vous aider à grandir en tant que personne. Elle m'a tellement appris et elle a été là pendant de nombreux moments importants de ma vie, tant personnellement que professionnellement. Que ce soit en train de traverser les différentes transitions que nous avons faites en tant qu'entreprise au fil des ans, ou quand elle nous a soutenu moi et Priscilla alors que nous avons surmonté les défis d'avoir des enfants, notre partenariat a toujours été plus profond.

Ça va me manquer de diriger cette entreprise avec Sheryl. Mais je suis heureux qu'elle continue à siéger à notre conseil d'administration afin que nous puissions bénéficier de sa sagesse et de son expérience même après qu'elle ait quitté son rôle de gestion quotidien dans les mois à venir.

À l'avenir, je ne compte pas remplacer le rôle de Sheryl dans notre structure existante. Je ne suis pas sûr que ce soit possible puisque c'est une superstar qui a défini le rôle de COO à sa façon unique. Mais même si c'était possible, je pense que Meta a atteint un point où il est logique que nos groupes de produits et d'affaires soient plus étroitement intégrés, plutôt que d'avoir toutes les fonctions commerciales et opérationnelles organisées séparément de nos produits.

Je suis triste que le jour arrive où je ne pourrai pas travailler aussi étroitement avec Sheryl. Mais plus que tout, je suis reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour construire Meta. Elle a tellement fait pour moi, pour notre communauté et pour le monde".