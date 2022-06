Sheryl Sandberg: L'émouvant mot d'adieu de la mère de Facebook

Dans un message posté sur Facebook, Sheryl Sandberg, ancienne numéro deux de Meta, a parlé de sa démission après 14 ans de service, mais dit à Forbes qu'elle a "une foi et une confiance totales" dans le géant de la technologie Madeline.

Quand j'ai rencontré Mark pour la première fois, je ne cherchais pas vraiment un nouvel emploi - et je n'aurais jamais pu prévoir comment le rencontrer changerait ma vie. Nous étions à une fête de vacances chez Daniel L Rosensweig J'ai été présenté à Mark dès que je suis passée par la porte, et nous avons commencé à parler de sa vision pour Facebook. J'avais essayé The Facebook, comme on l'appelait en premier, mais je pensais toujours qu'Internet était un endroit largement anonyme pour chercher des images drôles. La croyance de Mark selon laquelle les gens allaient mettre leur vrai eux-mêmes en ligne pour se connecter avec les autres était tellement hypnotisante que nous sommes restés près de cette porte et avons parlé le reste de la nuit. J'ai dit à Dan plus tard que j'avais une nouvelle vie à cette fête mais que je n'ai jamais pris un seul verre, alors il m'en devait un.

De nombreux mois plus tard, après d'innombrables dîners et de conversations avec Mark, il m'a offert ce travail. C'était chaotique au début. Je planifierais une réunion avec un ingénieur à neuf heures seulement pour constater qu'il ne viendrait pas. Ils ont supposé que je voulais dire neuf heures, parce que qui viendrait travailler à neuf heures du matin ? Nous avions quelques publicités, mais elles n'étaient pas très performantes, et la plupart des annonceurs que j'ai rencontrés voulaient reprendre notre page d'accueil comme l'Incroyable film Hulk avait sur MySpace. L'un d'entre eux était tellement en colère quand j'ai dit non à son idée de page d'accueil qu'elle a frappé la table de son poing, est sortie de la pièce et n'est jamais Ce premier été, Mark a réalisé qu'il n'avait jamais eu l'occasion de voyager, alors il est parti pendant un mois, nous laissant moi et Matt Cohler en charge sans une tonne de direction et presque aucune capacité de le contacter. Cela semblait fou - mais c'était une preuve de confiance que je n'ai jamais oubliée.

Lorsque j'envisageais de rejoindre Facebook, mon défunt mari Dave Goldberg m'a conseillé de ne pas sauter dans le train en essayant immédiatement de résoudre tous les problèmes de fond avec Mark. Je devrais plutôt mettre en place le bon processus avec lui. Donc, en arrivant, j'ai demandé à Mark trois choses - qu'on s'asseyait à côté de l'autre, qu'il me rencontrerait en tête-à-tête chaque semaine, et que lors de ces réunions, il me donnait des commentaires honnêtes quand il pensait que j'avais foiré quelque chose. Mark a dit oui aux trois mais a ajouté que les commentaires devraient être mutuels. Jusqu'à aujourd'hui, il a tenu ces promesses. Nous sommes toujours assis ensemble (OK, pas à travers le COVID), nous nous rencontrons en tête-à-tête chaque semaine, et les commentaires sont immédiats et réels.

Assis aux côtés de Mark pendant ces 14 années a été l'honneur et le privilège de toute une vie. Mark est un vrai visionnaire et un leader attentionné. Il dit parfois que nous avons grandi ensemble, et nous l'avons fait. Il n'avait que 23 ans et j'en avais déjà 38 quand nous nous sommes rencontrés, mais ensemble nous avons traversé les hauts et les bas massifs de la gestion de cette entreprise, ainsi que son mariage avec la magnifique Priscilla, le chagrin de leurs fausses couches et la joie de la naissance de leurs enfants, la perte soudaine de Dave, mes fiançailles avec Tom Bernthal, et bien plus encore. Dans les moments critiques de ma vie, les plus hauts ainsi que les plus bas, je n'ai jamais eu à me tourner vers Mark, parce qu'il était déjà là.

Quand j'ai rejoint Facebook, j'avais un fils de deux ans et une fille de six mois. Je ne savais pas si c'était le bon moment pour un nouveau rôle exigeant. Les messages fusaient clamant que les femmes – moi comprise – ne pouvions pas être à la fois des leaders et de bonnes mères, mais je voulais essayer. Une fois que j'ai commencé, j'ai réalisé que pour voir mes enfants avant qu'ils ne s'endorment, je devait quitter le bureau à 17 h 30, ce qui était pourtant le moment auquel le travail commençait tout juste. Lors de mon précédent rôle chez Google, il y avait tellement de gens et de bâtiments que partir tôt n'était pas remarqué, mais Facebook était une petite start-up et il n'y avait nulle part où se cacher. Plus par nécessité que par bravoure, j'ai rassemblé mon courage et je suis parti tôt de toute façon. Puis, soutenu par Mark, j'ai trouvé ma voix pour l'admettre publiquement et parler ensuite des défis que les femmes doivent relever sur le lieu de travail. Mon espoir était de faciliter la tâche aux autres et d'aider plus de femmes à croire qu'elles peuvent et devraient diriger.

Je suis plus que reconnaissant envers les milliers de personnes brillantes et dévouées chez Meta avec qui j'ai eu le privilège de travailler au cours des 14 dernières années. Chaque jour quelqu'un fait quelque chose qui me pousse à me poser un moment et me rappeler à quel point j'ai de la chance d'être entourée de collègues aussi remarquables. Cette équipe est remplie de personnes exceptionnellement talentueuses qui ont investi leur cœur et leur esprit dans la construction de produits qui ont eu un profond impact sur le monde.

C'est grâce à cette équipe – passée et présente – que plus de trois milliards de personnes utilisent nos produits pour rester en contact et partager leurs expériences. Plus de 200 millions d'entreprises les utilisent pour créer des vitrines virtuelles, communiquer avec les clients et se développer. Des milliards de dollars ont été récoltés pour des causes auxquelles les gens croient.

Derrière chacune de ces statistiques se cache une histoire. Des amis qui auraient perdu le contact mais qui ne l'ont pas fait. Des familles qui sont restées en contact malgré le fait qu'elles soient séparées par les océans. Des communautés qui se sont ralliées. Des entrepreneurs – en particulier des femmes et d'autres personnes qui ont rencontré des obstacles et des discriminations – qui ont transformé leurs idées en entreprises prospères.

La semaine dernière, une amie a vu une publication à propos d'une amie commune qui a accouché et m'a dit qu'elle se souvient comment avant Instagram, elle aurait manqué ce moment. Lorsque les femmes de la communauté mondiale des cercles de Lean In n'ont pas pu se rencontrer en personne, elles ont utilisé Facebook pour s'encourager mutuellement et partager des conseils pour naviguer dans le travail et la vie pendant la pandémie. Lors de l'évènement International Women’s Day lunch, une femme m'a dit que sa collecte de fonds d'anniversaire Facebook avait généré assez d'argent pour fournir un abri à deux femmes victimes de violences conjugales. Le mois dernier, j'ai entendu parler de la façon dont en Inde, l'association des femmes indépendantes se connecte sur WhatsApp pour organiser et augmenter leur pouvoir de négociation collective. J'ai adoré voyager à travers le monde (physiquement et virtuellement) pour rencontrer des propriétaires de petites entreprises et entendre leurs histoires - comme Zuzanna Sielicka Kalczy ńska en Pologne, qui a démarré une entreprise avec sa sœur en vendant des peluches câlines qui font du bruit blanc pour apaiser les bébés qui pleurent. Elles nt commencé avec une seule publication Facebook en 2014 et ont continué à vendre dans plus de 20 pays et à développer une main-d'œuvre principalement composée de mamans comme elles.

Le débat autour des médias sociaux a changé au-delà de toute reconnaissance depuis ces premiers jours. Dire que ça n'a pas toujours été facile est un euphémisme. Mais ça devrait être dur. Les produits que nous développons ont un impact énorme, nous avons donc la responsabilité de les construire d'une manière qui protège la vie privée et protège les gens. Tout comme je crois de tout cœur à notre mission, à notre industrie et au pouvoir extrêmement positif de connecter les gens, moi et les gens dévoués de Meta avons profondément ressenti nos responsabilités. Je sais que l'équipe extraordinaire de Meta continuera de travailler sans relâche pour relever ces défis et continuer à améliorer notre entreprise et notre communauté. Je sais aussi que nos plateformes continueront d'être un moteur de croissance pour les entreprises du monde entier qui comptent sur nous.

Lorsque j'ai pris ce travail en 2008, j'espérais jouer ce rôle pendant cinq ans. Quatorze ans plus tard, il est temps pour moi d'écrire le prochain chapitre de ma vie. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que l'avenir apportera - j'ai appris que personne ne l'est jamais. Mais je sais que cela inclura de me concentrer davantage sur ma fondation et mon travail philanthropique, ce qui est plus important pour moi que jamais étant donné à quel point ce moment est critique pour les femmes. Et alors que Tom et moi nous marions cet été, en assurant l'éducation de notre famille élargie de cinq enfants. Au cours des prochains mois, Mark et moi allons transformer mes rapports directs et je quitterai l'entreprise cet automne. Je crois toujours aussi fermement que jamais en notre mission, et je suis honoré de continuer à siéger au conseil d'administration de Meta.

Je suis si immensément fier de tout ce que cette équipe a réalisé. Les entreprises que nous avons aidées et l'entreprise que nous avons construite. La culture que nous avons nourrie ensemble. Et je suis particulièrement fier qu'il s'agisse d'une entreprise où beaucoup, beaucoup de femmes et de personnes exceptionnelles d'horizons divers se sont élevées à travers nos rangs et sont devenues des leaders – aussi bien dans notre entreprise que dans des rôles de leadership ailleurs.

Merci aux collègues qui m'inspirent chaque jour par leur engagement dans notre mission, à nos partenaires à travers le monde qui nous ont permis de construire une entreprise au service de leurs entreprises, et surtout à Mark de m'avoir donné cette opportunité d être l'un des meilleurs amis n'importe qui pourrait l'avoir.