Après Gauz, Maurice Bandaman recadre sèchement Tiburce Koffi

Après avoir reçu le Grand Prix Bernard Dadié au SILA (Salon international du livre d’Abidjan), Tiburce Koffi a refusé d’empocher la somme d’un million de francs CFA. L’écrivain ivoirien estimait qu’il avait droit à plus d’égard qu’Olivia Yacé, la Miss Côte d’Ivoire 2021. De quoi faire réagir des personnalités dont Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de Côte d’Ivoire en France.

Maurice Bandaman à Tiburce Koffi : "Le Prix Goncourt, c’est 0 euro"

Tiburce Koffi a décroché le Grand Prix Bernard Dadié lors de la récente édition du Salon international du livre d’Abidjan. Les initiateurs du SILA ont récompensé l’homme de lettres pour l’ensemble de son œuvre. Mais contre toute attente, l’auteur de Aubades pour M'mauya n’a pas voulu recevoir la somme d’un million accompagnant la distinction.

"Je dis : quand on offre des dizaines de millions, un véhicule, une villa à une jeune fille maigre comme Lucky Luke, à quoi a droit cette brave institutrice, cette infirmière compétente et dévouée qui, toutes les deux, préparent la relève de l'élite du pays, soignent les corps, et souvent dans le dénuement, au fond de nos savanes et forêts ? Et cela, parfois, sans confort minimum aucun (eau courante, électricité) ? Si une Miss vaut toutes ces choses, un penseur, écrivain, leader d'opinion peut, quand même valoir sinon autant, voire un peu plus, avait expliqué Tiburce Koffi.

Ces propos de l’ancien patron de l’INSAAC (Institut national des arts et actions culturelles) ne sont pas du goût de Maurice Bandaman. En effet, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, qui a dirigé l’association ivoirienne des écrivains de son pays, a répondu à Tiburce Koffi.

"Le Prix Goncourt, c’est 0 euro. Le Grand Prix littéraire de l’Afrique Noire, c’est 100 mille CFA : « Les prix ont leur prix » a dit JM Adiaffi. Et Miss Monde gagne plus d’argent que les Prix Nobel de Littérature. Bravo au Sila de perpétuer le Grand Prix B.B.Dadié", a tweeté l’ex-ministre de la Culture et de la Francophonie. Bien avant l’ancien député de Taabo, Armand Gauz avait lui aussi remonté les bretelles à Tiburce Koffi.