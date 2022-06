Affoussiata Bamba aux soroistes : "Avancez sereinement"

Affoussiata Bamba Lamine vit actuellement en exil eux côtés de son patron Guillaume Kigbafori Soro en Europe. L’ancienne ministre de la Communication vient de lancer un message de mobilisation à l’ensemb’e des soroistes.

GPS : Depuis l’exil, Affoussiata Bamba remobilise les troupes

Il y a bien longtemps que ce n’est plus le grand amour entre Affoussiata Bamba Lamine et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). La fille de l’opposant ivoirien Bamba Moriféré est tombée en disgrâce auprès du président Alassane Ouattara.

Ancienne ministre de la Communication et candidate du RHDP, l’avocate de Guillaume Soro avait été aux prises avec Yasmina Ouégnin lors des élections législatives du 18 décembre 2016 dans la commune de Cocody. Affoussiata Bamba avait perdu face à la fille de Georges Ouégnin, ancien protocole de Félix Houphouët-Boigny.

Cette défaite a coûté son poste à Affoussiata Bamba. Évincée du gouvernement, elle a rejoint l’opposition ivoirienne. D’ailleurs, Alassane Ouattara a avoué ne pas comprendre la posture de son ex-ministre. "Parce qu'elle n'a pas été élue, elle est devenue opposante. Quand on perd son poste de ministre, on devient opposant. Qu'est-ce que cela veut dire ?", s’était interrogé le chef de l’État en octobre 2020 à l’occasion du lancement de sa campagne présidentielle.

En tout cas, Affoussiata Bamba fait désormais figure d’opposante au régime de Ouattara et milite au GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Soro. En exil depuis trois années, l’avocate refuse d’abandonner la lutte.

"Chers amis, la fin d’une chose marque le début d’une autre, vérité immuable ! “Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que, tout simplement, parce que notre connaissance ne les atteint pas.”, disait Amadou Hampâté Bâ. Avancez sereinement, restez concentré et ayez à l’esprit que l’aurore annonce le lever du soleil, un soleil qui brillera sur une Côte d’Ivoire libre, démocratique et prospère. Symbole de joie et d’espoir, je vous souhaite de vivre un joyeux et excellent mois de juin", a-t-elle exhorté.