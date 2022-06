Dj Arafat: Ça ne va pas entre Emma Lohoues et Carmen Sama

Que se passe-t-il entre Carmen Sama et Emma Lohoues ? C'est la grosse question que se posent de nombreux internautes suite à une vidéo postée sur la toile il y a quelques heures. Ce qui se passe.

Carmen Sama ignore royalement Emma Lohoues lors d’une soirée

Moins d'un an après le décès de Dj Arafat, sa veuve Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama, avait réussi à tisser une amitié avec l'ex copine de son défunt mari, Emma Lohoues. En mai 2020, les deux femmes se sont offertes une virée nocturne dont les vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Dans l'une de ces vidéos, une scène qui a scandalisé la toile. En effet, la dose d'alcool étant à son paroxysme, les deux jeunes femmes se sont livrées à une séance de twerk (danse avec les fesses). Et la belle Emma Lolo s’est même permise de tripoter le postérieur de la mère de la petite Rafna Houon.

Cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, moins d'un an après la mort tragique du Beerus Sama, avait suscité une vague d'indignation. Plusieurs fans et autres proches de Dj Arafat, avaient déploré l'attitude de sa veuve. Mais force est de constater que ces critiques à l'encontre de Carmen Sama n'ont pas eu d'effet sur son style de vie. La veuve de Dj Arafat a toujours déclenché la polémique à chacune de ses sorties.

Séjours dans des hôtels luxueux, photos dénudées, virées nocturnes, présence remarquée à certains spectacles, telles sont les nombreuses actions de la mère de Rafna, qui ont suscité de chaudes discussions sur la toile. De son côté, Carmen Sama a clairement signifié qu'elle n'en avait rien à foutre de tout ce qui se raconte sur sa personne.

Mais pour Emma Lohoues, Carmen Sama n'a tout simplement pas de bons conseillers. «Je pense que Carmen a beaucoup de potentiel qu'elle gâche, parce qu’elle est sûrement mal entourée. Je pense que si Carmen avait compris qu’elle pouvait surfer sur le fait d’avoir été «la femme de Dj Arafat » et que même après sa disparition, elle avait décidé d’être en retrait, de gérer les choses autrement, elle aurait plus bénéficier qu'en étant exposée», a soutenu Emma Lohoues dans la rubrique "Allo, c'est pour poser question", de Coach Hamond Chic.

Une sortie qui laissait penser à un froid entre les deux dames autrefois si proches. Et cela s'est confirmé dans une vidéo postée sur la toile, dans laquelle l'on aperçoit Carmen Sama, ignorer complètement Emma Lohoues. Pour de nombreux internautes, il est clair que la veuve et l'ex copine de feu Dj Arafat, ne sont plus en odeur de sainteté.