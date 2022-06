Miss Olivia Yacé élevée au rang d'Ambassadeur du Tourisme ivoirien

Olivia YACE, Miss Côte d'Ivoire 2021 et deuxième dauphine Miss Monde 2021, a été élevée au rang d'Ambassadeur du Tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire.

Promotion du Tourisme ivoirien : Olivia Yacé rejoint Drogba et le groupe Magic System

Tout comme l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier DROGBA, et le Groupe Magic System, Miss Olivia YACE a désormais la tâche de porter haut l'image du tourisme ivoirien.

Au nom du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, Mme Frédéric Ada Kouassi a expliqué à la reine de la beauté ivoirienne les raisons pour lesquelles elle a reçu cette distinction.

'' Miss Olivia YACE, vous avez fait chavirer l'univers de par votre beauté et votre probité, votre élégance et votre intelligence pour en faire une signature...Vous avez honoré, comme nous l'enseignent Les Saintes Écritures, votre père et votre mère... Vous avez su rendre fière toute une Nation et en premier, SEM Alassane Ouattara, Président de la République, et la Première Dame Dominique Ouattara, qui ont vu en votre personne, votre personnalité, un modèle pour notre jeunesse en quête de repères et de modèles'', a-t-elle expliqué.

Puis d’ajouter : '' De vos pas de danses traditionnelles fort rythmées, à l'esthétique vestimentaire authentique du pays, en passant par votre bonne humeur succédant à des sonorités bien d'ici, vous avez, plus que jamais, incarné la destination ivoirienne sous toutes ses formes. Au regard de tout ce que je viens de préciser, il était plus qu’important pour mon département ministériel, de vous élever au rang d’Ambassadeur du tourisme ivoirien''.

De son côté, Olivia Yacé a pris la ferme décision de contribuer à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. '' Je m'engage à prendre a cœur le rôle qui est désormais le mien. Je n'hésiterai pas à aider, à valoriser et à promouvoir la Côte d'Ivoire en assumant fièrement mon identité ivoirienne et en restant aattachée à nos nobles valeurs culturelles'', a-t-elle indiqué.