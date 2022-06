PSG: Non, Kylian Mbappé n’a pas dressé de "liste noire" à virer du club

Kylian Mbappé n’est pas le boss du PSG. L'attaquant vedette parisien sort du silence et dément des rumeurs sur Pochettino et Neymar.

PSG: Kylian Mbappé aurait demandé aux dirigeants de faire partir 14 personnes

Après une belle campagne médiatique suite à sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé s'est concentré sur l'équipe de France. Mais une information l'a fait sortir de ses gonds.

Si l’argent n’a pas été le nerf de la guerre pour le convaincre de rester, qu’est-ce-qui a pu convaincre Kylian Mbappé de prolonger au Paris SG ?

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, Kylian Mbappé aurait demandé aux dirigeants du PSG de faire partir 14 personnes cet été. "Fake", a réagi l'attaquant français.

Non, Kylian Mbappé n’a pas dressé de "liste noire" au PSG. Via un court message posté jeudi soir sur son compte Twitter, le champion du monde de 23 ans, actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France, a démenti une information publiée par le quotidien catalan Mundo Deportivo et reprise par le média anglais SportBible. "Fake", a-t-il simplement commenté, avec une croix rouge.

Mise au point de Mbappé

A en croire Mundo Deportivo, Mbappé aurait demandé à ses dirigeants de faire partir 14 personnes lors de ce mercato estival : Mauricio Pochettino et Neymar, mais aussi Thilo Kehrer, Julian Draxler, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Idrissa Gueye, Colin Dagba et Sergio Rico.

"Le Français sera important sur le terrain mais aussi dans la prise de décision", écrit Mundo Deportivo, qui assure que Mbappé n'est plus "un simple joueur" depuis sa prolongation et qu'il aura son mot à dire sur la vague de départs prévue cet été. Lors de l'annonce de sa prolongation, Mbappé s'était amusé des rumeurs le présentant comme le nouveau directeur sportif du PSG.

"Je reste un joueur de foot, ancré dans un collectif, je n’irai pas au-delà de cette fonction, je n’irai pas au-delà de ma fonction de joueur", avait-il répondu. Son président Nasser Al-Khelaïfi avait tenu le même discours : "Comme le dit Kylian, il est un joueur. Bien sûr, le projet sportif c'est important pour tous les joueurs mais vous dites que Kylian veut ci et veut ça, alors que la seule chose qu'il souhaite c'est gagner. On a quelqu'un de magnifique en tant que joueur, en tant que personne et comme image pour la France."