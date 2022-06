Yemi Aladé se confie: ''J'ai adoré les moments passés avec Dj Arafat"

La chanteuse nigériane Yemi Aladé est revenue sur sa collaboration avec Feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Ce qu'elle dit de la légende du Coupé-décalé.

Yemi Aladé revient sur sa collaboration avec feu Dj Arafat

Yemi Eberechi Alade ou encore Yemi Aladé est une chanteuse nigériane à succès âgée de 33 ans. Elle fait ses débuts musicaux à 16 ans dans un groupe de filles, appelé Noty Épices en 2005, mais sa musique commence à devenir réellement populaire au Nigeria en 2009 à la suite de son succès dans l'émission de téléréalité, Peak Talent Show .

Mais c'est au dernier trimestre de 2013, qu'elle acquiert une notoriété internationale avec son tube Johnny. La chanson devient un hit dans plusieurs pays du monde tels que la Tanzanie, Kenya, Ghana, Afrique du Sud, Libéria, Ouganda, Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni, et bien d'autres.

Cette chanson a également cumulé plus de 145 millions de vues sur YouTube. Depuis lors , Yemi Aladé n'a plus quitté le devant de la scène. Elle a enchaîné les titres à succès ainsi que les collaborations avec des artistes de renom tel que feu Dj Arafat.

Dans une interview accordée à Brut Côte d'Ivoire, Yemi Aladé est revenue sur la chanson intitulée ''do as I do '' réalisée en featuring avec la légende du Coupé décalé.

"C'est génial qu'on parle de cette chanson. Je l'ai composée avec en featuring DJ Arafat . Je me souviens de l'enregistrement de cette chanson à Paris ( ... ) On a vraiment appris à se connaître. C'était quelqu'un de très dynamique et il avait une très bonne descente. J'ai adoré les moments passés avec lui . Et il a mis toute son énergie dans la musique. C'est vraiment malheureux qu'il ne soit plus là aujourd'hui . J'ai toujours adoré sa manière de chanter", a-t-elle fait savoir.