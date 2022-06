Côte d'Ivoire : Le trafic de drogue ébranle la franc-maçonnerie

En Côte d'Ivoire, de grosses figures d'un vaste réseau de trafic de drogue sont tombées entre les mains de la police. Selon des révélations d'Africa Intelligence, parmi celles-ci se trouvent des membres de la Grande Loge. De quoi inquiéter le grand maître de la loge ivoirienne Sylvère Koyo.

La Grande Loge de Côte d'Ivoire en plein coeur d'un trafic de drogue

La nouvelle de l'arrestation de figures d'un vaste réseau de trafic de drogue en Côte d'Ivoire a abondamment été relayée dans la presse. Des personnalités, dont le directeur de la police criminelle de San Pedro, sont écrouées à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan). Ces interpellations surviennent quelques semaines après la découverte d'une forte quantité de drogue à Abidjan et à San Pedro.

À en croire Africa Intelligence, ces séries d'arrestations inquiètent énormément Sylvère Koyo, le grand maitre de la Grande Loge de Côte d'Ivoire (GLCI). Et pour cause, rapporte notre source, des maitres francs-maçons ont été interpellés dans le cadre de l'enquête portant sur le trafic de cocaïne. Il s'agit notamment de Richard Gorayeb, Dominique Amata, qui dirige une célèbre société de sécurité ivoirienne.

La liste n'est pas exhaustive, poursuit Africa Intelligence. D'autres frères lumières pourraient être touchés par l'enquête suivie de près par la DEA et Alassane Ouattara en personne. "Ces derniers jours, de nombreux frères de lumière ont déserté le temple de Marcory et l'affaire inquiète les pontes de la GLCI sur le coup porté à l'image de la plus grande loge ivoirienne", lit-on dans Africa Intelligence dans sa parution du mardi 7 juin 2022.

Le média français ne manque pas de faire savoir que des membres de la Grande Loge de Côte d'Ivoire, dirigée par le grand maitre Sylvère Koyo, sont en fonction dans la police nationale, des forces de sécurité et de la justice ivoirienne.