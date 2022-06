Miss Monde: Cette tresse africaine a totalement transformé Olivia Yacé

Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire 2021 et deuxième dauphine Miss Monde 2021, créé un véritable déluge sur les réseaux avec des nattes africaines. Les clichés de cette natte ont affolé les internautes.

Olivia Yacé, ambassadrice de la culture affricaine

Élevée récemment au rang d'Ambassadeur du Tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire, Olivia Yacé continue de faire monter l'adrénaline chez ses milliers de followers avec sa tresse extra longue.

Sur les clichés partagés sur facebook, la coiffure qui accompagne bien son look, la transforme totalement, comme on peut le voir en dessous. Impressionnant non !

'' Je m'engage à prendre à cœur le rôle qui est désormais le mien. Je n'hésiterai pas à aider, à valoriser et à promouvoir la Côte d'Ivoire en assumant fièrement mon identité ivoirienne et en restant attachée à nos nobles valeurs culturelles'', indiquait-elle lors d’une cérémonie où la reine de beauté ivoirienne a été élevée au rang d'Ambassadeur du Tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire.