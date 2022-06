FIF: Le Président Ouattara félicite Idriss Diallo et son Comité Exécutif

Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo est venu présenter ses civilités au Chef de l’Etat Alassane OUATTARA et le remercier pour ses actions en faveur du sport en général et du football en particulier dans notre pays.

Ouattara a échangé avec une délégation de la FIF conduite par son Président, Yacine Idriss DIALLO

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane OUATTARA, a reçu en audience le mardi 07 juin 2022 au Palais Présidentiel, une délégation de la Fédération Ivoirienne de Football conduite par son Président, M. Yacine Idriss DIALLO.

La rencontre entre le Chef de l’Etat et le premier responsable de l’instance fédérale du football ivoirien s’est tenue en fin de matinée. Le Président de la République de Côte d’Ivoire était entouré de ses plus proches collaborateurs dont MM. Fidèle SARASORO (Directeur de Cabinet du Président de la République), Abdourahamane CISSÉ (Secrétaire Général de la Présidence), Claude Paulin DANHO (Ministre des Sports), ainsi que M. François AMICHIA (Président du Comité d’Organisation de la CAN « Côte d’Ivoire 2023 »).

Nouvellement élu à la tête de la FIF, le Président Yacine Idriss DIALLO était venu présenter ses civilités au Chef de l’Etat et par la même occasion exposer à son hôte de marque, le plan d’actions de la Fédération sur les quatre années à venir.

Il en a profité pour prendre des conseils auprès de lui suite à son élection à la tête de la FIF et lui confier, en sa qualité de premier capitaine des Éléphants, notre équipe nationale de football qui participera à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

En retour, Alassane OUATTARA a adressé ses vives félicitations et ses encouragements à l’équipe fédérale. Il a également donné ses bénédictions à ses visiteurs.

Avant de prendre congé de son illustre hôte, le Président de la Fédération a offert au Chef de l’Etat le nouveau maillot des Éléphants en sa qualité de Guide et de premier Capitaine de l’Equipe nationale.

M. Yacine Idriss DIALLO (Pdt FIF) était accompagné de MM. Malick TOHÉ (1er VP), Sié Abou OUATTARA (2è VP), Mamadou KONE (3è VP).