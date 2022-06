Bblack Africa s'offre Yves Roland Jay, l'ancien chargé Com de Dj Arafat

L'ancien chargé de communication de feu Dj Arafat, Yves Roland Jay Jay a été nommé à un poste de haute responsabilité au sein d'une grosse entreprise de la place.

Yves Roland Jay Jay, ex chargé de communication de Dj Arafat, nommé directeur Afrique francophone de Bblack

Bonne nouvelle pour l'ancien chargé de communication de Dj Arafat, Yves Roland Jay Jay, qui vient d'être nommé au poste de directeur Afrique francophone de Bblack Africa, une chaîne de télévision qui permet de mettre à l’honneur la culture audiovisuelle d’Afrique.

L'information émane d'un communiqué posté par la direction de la dite chaîne de télévision. ''Yves Roland DJÉDJÉ est nommé au poste de directeur Afrique francophone. Il aura pour mission de superviser toutes les opérations commerciales en Afrique francophone et est chargé de développer l'image de marque de la maison BBLACK AFRICA'', fait savoir la note.

Cette nomination est une occasion pour Yves Roland Jay Jay de démontrer son immense talent de communicateur qui fait sa réputation dans l'univers du showbiz africain. Après avoir géré avec brio la communication de Dj Arafat, Yves Roland Jay Jay a lancé sa propre structure dénommée KGS Innovation qui a réussi à positionner l'artiste Jojo le barbu en tant qu'une valeur sûre du rap ivoirien.

Également manager général de la chanteuse et animatrice télé, Teeyah, Yves Roland Jay Jay s'offre ainsi un nouveau défi. Et dès sa prise de fonction, il a entamé des démarches afin de réussir sa mission.

"Pour réussir cette nouvelle mission au service de la musique africaine, il était urgent pour nous de rencontrer ces valeureuses entreprises qui ne cessent de, par leurs activités, promouvoir nos artistes et leurs œuvres. J’effectuai des séances de travail dans les locaux de de Universal Music Africa et Sony Music Afrique. J'en suis ressorti satisfait et confiant, je peux vous promettre que les jours à venir seront encore plus beaux'', a indiqué Yves Roland Jay Jay, le nouveau Directeur Afrique francophone Bblack Africa et PDG de KGS Innovation.