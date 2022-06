Brazzaville: Dominique Ouattara partage son expérience dans l'humanitaire

La première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, prend part, depuis le 9 juin 2022 à Brazzaville, la capitale politique de la République du Congo, à la 26ème Assemblée Générale Extraordinaire de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD). Cette 26ème AGE qui s’est tenue à la salle présidentielle du centre de conférence internationale de Kintélé de Brazzaville, a été marquée par la passage de témoin entre Madame Antoinette Sassou N’Guesso, Première Dame de la République de Congo à Madame Monica Geingo, Première Dame de la République de Namibie.

26ème AGE de l’OPDAD: La Première Dame Dominique Ouattara présente les réalisations de sa Fondation Children Of Africa

La seconde journée de la 26ème AG de l’OPDAD, qui s’est déroulée le vendredi 10 juin 2022, a été marquée par la prise de parole de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire. Lors de cette 2ème journée, Madame Dominique Ouattara a partagé ses engagements et sa joie à œuvrer dans l’humanitaire pour d’une part le bien-être des populations démunies et d’autre part, pour le développement de l’Afrique. « Près de 25 ans après mes premières actions humanitaires, je ressens toujours avec autant d’intensité, le bonheur que procure : le sourire d’un enfant recevant des effets scolaires neufs, la joie d’une maman qui arrive à subvenir aux besoins de ses enfants, ou le bonheur de voir des femmes et des enfants qui ressortent de notre hôpital avec le sourire », a expliqué Madame Dominique Ouattara.

Et d’ajouter : « Mais notre plus grande satisfaction est de savoir que chaque action que nous engageons, pour le développement de nos communautés, contribue à rendre notre Afrique plus belle, plus solidaire et plus forte ». Bien avant, Madame Dominique Ouattara a révélé ses engagements au nombre de quatre (4) qui sous-tendent ses actions auprès des plus faibles. Ainsi, l’épouse du Chef de l’Etat ivoirien a cité la Fondation Children Of Africa à travers ses différents secteurs d’activités que sont le social, la santé et l’Education.

Les grandes réalisations telles que l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, le Groupe Scolaire d’Excellence Children Of Africa, la construction de trois (3) centres d’accueil à Soubré, Bouaké et Ferkessédougou sont naturellement à mettre en compte de sa Fondation Humanitaire. A ces grands projets, il convient aussi d’ajouter des projets de plus petite envergure tels que le bibliobus, les caravanes de santé et la distribution de kits scolaires chaque rentrée scolaire. Le deuxième engagement est celui de la lutte contre le travail des enfants à travers le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS). Le troisième est celui de la lutte contre la transmission mère enfant du SIDA.

Cet engagement d’ailleurs, lui a valu d’être nommée Ambassadeur spécial de l’ONUSIDA pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Et enfin le quatrième est l’engagement de la Première Dame pour l’autonomisation des femmes à travers le programme de financement des microprojets dénommée le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI). A l’ouverture de la session de la seconde journée, Madame Antoinette Sassou N’Guesso, Présidente sortante de l’OPDAD, a salué les Premières Dames pour leurs actions dans la résilience contre la Covid-19. Un déjeuner a été offert à toutes les délégations à la clôture de la 26ème AGE de l’OPDAD.