Éléphants: Voici les rôles joués par Domoraud, Kalou, Dindané...

On en sait un peu plus sur les rôles que jouent les ex internationaux ivoiriens autour des Éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de Cyrille Domoraud, d'Arouna Dindané, de Kalou Bonaventure et d'Ahmed Ouattara.

Ils étaient tous dans le camp de Yacine Idriss Diallo durant la longue période qu'a duré le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. Cyrille Domoraud et Arouna Dindané, membres de l'Association des footballeurs ivoiriens ( Afi), ont snobé Didier Drogba, pour octroyer le parrainage de ladite association à Idriss Diallo.

Kalou Bonaventure, actuel maire de Vavoua, a dit depuis le départ qu'il avait promis d'accorder son soutien et était même sur la liste de ce dernier. Et Hamed Ouattara avait préféré se ranger dans le camp du vice-président de l'Afad , car selon lui, Didier Drogba ne maîtrisait pas les rouages de la FIF.

Malgré les foudres et les virulentes critiques à leur encontre, ils sont restés fermes derrière leur candidat qui a fini par remporter l’élection du 23 avril dernier à Yamoussoukro.

Mais depuis un certain, on les aperçoit autour du sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Jean Louis Gasset, sans connaître leurs véritables rôles. Ces anciens footballeurs ont même effectué le voyage de Yamoussoukro pour le premier match des Éléphants comptant pour les éliminatoires de la Can 2023.

A en croire 7info, ces anciens internationaux ivoiriens ont des rôles assez précis au sein de la sélection ivoirienne. ''Aruna Dindané est le manager sportif de la sélection nationale. Cyrille Domoraud et Kalou Bonaventure sont coordonnateurs auprès de l’équipe nationale. Ahmed Ouattara est, quant à lui, conseiller du président Idriss Diallo auprès de l’équipe nationale'', informe le média, ajoutant que ces derniers ont aussi effectué le voyage en Afrique du Sud pour assister à la rencontre Lesotho-Côte d’Ivoire le 9 juin prochain.