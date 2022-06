Éducation aux médias sociaux : L'ICEM-CI honore ses meilleurs membres

L'Initiative citoyenne pour l'Éducation aux médias sociaux en Côte d'Ivoire, (ICEM-CI) a distingué certains de ses membres qui se sont brillamment illustrés dans la vie de cette jeune association qui s'est fixée pour objectif de former, de sensibiliser et d'éduquer les populations ivoiriennes au bon usage des médias sociaux.

7 membres de l'ICEM-CI reçoivent des Prix d'excellence

La cérémonie a eu lieu le samedi 4 juin au siège du Conseil national de la Jeunesse de Côte d'ivoire ( Cnjci) dans la commune de Cocody, à l'occasion d'une activité marquant la célébration de la première année d'existence de cette association composée de jeunes citoyens issues de divers secteurs d'activité.

'' L'ICEM-CI se veut une association qui prône aussi l'excellence et l'engagement citoyen des jeunes afin que ces derniers impactent leur société et leur communautés respectives", a soutenu le Président national de la structure, Aboubakar Sawadogo, qui a décerné des prix d'excellence à 7 membres de l'ICEM-CI qui ont activement contribué à la vie de l'association âgé de seulement 1 an.

'' Ils sont nos meilleurs moments sur la période Juin 2021-Juin 2022. Ces membres ont marqué l'an 1 de l'initiative citoyenne pour l'éducation aux médias sociaux en Côte d'Ivoire '', a-t-il ajouté. NNotons que les autres membres de l'Icemci ont également reçu des diplômes d'honneur traduisant la reconnaissance de leur participation dans la vie de l'ICEM-CI.

En marge de ces distinctions, l’ICEM-CI a également initié une formation sur le fact checking. Une formation qui s’inscrit dans le cadre de la Campagne nationale de lutte contre les fakes news et les discours de haine en ligne, initiée par la dite association. Les membres de l'ICEM-CI ainsi que plusieurs autres jeunes leaders d'associations été formés sur les techniques de vérification de l'information. Donatien Kangah , spécialiste de l'Éducation aux médias, et Mamady Kebé, spécialiste du fact checking, ont été les formateurs du jour .

Les 7 membres de l’ICEM-CI distingués

1- 1er prix D’HONNEUR DU SUPER MEMBRE : Mariam Timité, Développeuse d’Application à SITC Southernit Consulting

2- 1er Prix DU MEILLEUR MEMBRE : Awa Kafando, Commercial à GKL Distribution

3- 1er Prix du membre engagé, Myriam Coulibaly, attachée de presse au ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

4- 2ème Prix DU MEILLEUR MEMBRE, Alassane Coulibaly, Ingénieur logisticien, entrepreneur à Bouaké et Toumodi.

5- Prix du meilleur journaliste engagé pour la bonne utilisation des médias sociaux en Côte d’Ivoire, Gael Zozoro.

6- Prix du membre le plus engagé dans la promotion de l’ICEM-CI sur les réseaux sociaux., Idriss Doumbia, commerçant

7- Prix de l’étudiant en journalisme engagé contre les fakenews et discours de haine en ligne. Rébecca Dabiré, Etudiante en licence 1 de journalisme à ESMA Marcory.