​Assurance santé : La MUGEF-CI en assemblée générale mixte

La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’État de Côte d’Ivoire(MUGEF-CI) annonce une assemblée générale mixte le jeudi 23 juin 2022 à 09 heures à l’Auditorium Adiko Niamkey de la Bourse du travail de Treichville. Ce qui est prévu.

La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’État de Côte d’Ivoire(MUGEF-CI) se prépare à son assemblée générale mixte pour se prononcer sur les rapports de gestion et d’exécution budgétaire 2021, l’adoption du PAA (Plan d’action annuel) et du budget 2022, mais aussi la révision de la liste des médicaments remboursables du régime complémentaire obligatoire.

Des questions essentielles qui permettront d’améliorer la prise en charge sanitaire des fonctionnaires ivoiriens. Elle se tiendra le jeudi 23 juin 2022 à 09 heures à l’Auditorium Adiko Niamkey de la Bourse du travail de Treichville, selon une note signée du président du conseil d’administration(PCA), Gnogbo Paul.

Toujours selon la note publiée le 07 juin, les délégués d’Abidjan auront à débattre sur plusieurs points. Notamment la présentation et l’adoption du rapport de gestion 2021 et du rapport d’exécution budgétaire 2021 ; la présentation du rapport du comité de contrôle de l’exercice 2021 ; l’adoption du PAA et du budget 2022 et la révision de la liste des médicaments remboursables du régime complémentaire obligatoire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional