Guiglo : Deux coupeurs de route écopent de 20 ans de prison ferme

Dans la ville de Guiglo, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, deux coupeurs de route ont été condamnés à 20 ans de prison ferme par la section de tribunal de ladite localité, apprend-on auprès de la Gendarmerie nationale. Les malfrats ont été jugés le mardi 7 juin 2022.

Guiglo : La justice envoie deux coupeurs de route derrière les barreaux

Les nommés Ilboudo Noël et Bationo Émile ne troubleront plus la quiétude des voyageurs. En effet, ces deux coupeurs de route viennent d’être condamnés par la section de tribunal de Guiglo le mardi 7 juin 2022. Selon la Gendarmerie nationale qui livre l’information, ils ont écopé de 20 ans de prison ferme et 3 ans d’interdiction de paraitre sur le territoire ivoirien.

Notre source rappelle que les deux individus avaient tenté de mener une attaque au PK 10 de l’axe Bloléquin-Guiglo. Mais ils sont tombés sur des éléments la gendarmerie. Après des échanges de tirs, l’attaque a été déjouée par les hommes du général de brigade Apalo Touré Alexandre, le commandant supérieur de la gendarmerie.

Une enquête avait été ouverte afin de mettre le grappin sur les bandits. En fin de compte, le 27 mai 2022, Ilboudo Noël et Bationo Émile ont été interpellés au quartier Nicla et à Harmonie. Les gendarmes ont trouvé en leur possession deux armes de guerre de type Kalachnikov, 02 chargeurs, 10 munitions de calibre 7,62 mm et une moto.