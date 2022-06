La "tchiza" qui a séparé Shakira d'avec Gerard Piqué, se confesse

Fin d'idylle pour le couple Shakira - Gerard Piqué, après douze ans d'amour et deux adorables enfants, la maîtresse du footballeur qui l'a fait quitter la chanteuse, se confie et accuse.

Shakira et Gerard Piqué se quittent après 12 ans de love story et deux merveilleux enfants

Shakira et Gerard Piqué se séparent . Le couple a annoncé la mauvaise nouvelle dans la presse, il y a une semaine.

La fille accusée d'être à l’origine de la rupture entre la chanteuse Shakira et le footballeur Gerard Piqué, sort du silence et dit ses vérités.

Shakira vit une période difficile depuis quelques jours. Des bruits attestent que Gerard Piqué, le mari de la chanteuse, avait trompé celle-ci et qu'elle l'aurait surpris en pleine infidélité... Peu après ces supposées révélations intimes, le couperet est tombé pour l'avenir de leur union : sans parler de tromperie ou non, les époux ont annoncé leur séparation dans un communiqué.

Le "nouvel amour" du footballeur brise le silence. Lors d’un appel téléphonique de 15 minutes, la jeune femme, qui porte les initiales CM, s’est entretenue en exclusivité avec les journalistes de l’émission Telecinco.

Cette prétendue femme de 22 ans est le nouvel amour de Gerard Pique qui a mis fin à sa relation de 12 ans avec Shakira.

« Elle est bouleversée par tout ça, elle ne pensait pas que l’information puisse sortir au grand jour », selon ses confidences.

« Je voudrais préciser que je ne connais pas du tout Gerard Piqué , ils m’ont liée à lui sans chercher à comprendre à cause de la description de la supposée fille et ils m’ont attribuée le rôle en profitant du fait que je ne suis en contact avec les réseaux sociaux parce que je suis en train de passer mes examens finaux », aurait déclaré CM.

« Ce n’est pas moi et je ne le connais pas, alors laissez-moi tranquille, les gens me reprochent des choses que je n’ai pas faites, toute annonce qui me citera désormais entraînera un procès (…) Je ne comprends pas pourquoi ils m’ont impliquée dans cette histoire.

« Je suppose que parce qu’ils ont besoin de quelqu’un pour changer de sujet et confondre tout le monde, même s’ils m’ont dit, que la vraie fille impliquée va bientôt sortir, j’espère que c’est comme ça qu’ils me laisseront en paix et pourront vaquer à autre chose, c’est ce qui compte pour moi», a-t-elle craqué.

En 2011, l’ancien joueur de l’équipe nationale espagnole et Shakira ont confirmé leur relation et ont commencé à apparaître ensemble en public. Des années plus tard, ils ont donné naissance à leurs deux enfants : Milan et Sasha. Sa famille s’est installée en Europe et la chanteuse a été obligée de quitter le grand nombre de spectacles qu’elle a donnés à travers la planète.