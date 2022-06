Le District de Sassandra-Marahoué présenté aux populations

Le Ministre-Gouverneur du district autonome du Sassandra-Marahoué, Mathieu Babaud Darret, effectuera du 16 au 18 juin 2022, une tournée de prise de contact avec les populations de la région de la Marahoué.

Le Ministre-Gouverneur du District autonome du Sassandra-Marahoué à Zuénoula, Gohitafla et à Bouaflé

Cette annonce a été faite, lors d’une mission de travail effectuée, vendredi 10 juin 2022, à Bouaflé.

Cette tournée qui vise à présenter cette collectivité territoriale en vue de la faire connaître, conduira le ministre Babaud, jeudi 16 juin 2022, à Sinfra, à 10 H et à Bonon à 15 H. Il se rendra, vendredi 17 juin, à Gohitafla à 10 H et Zuénoula à 15 H. La tournée prendra fin, samedi 18 juin à Bouaflé. Le Ministre-Gouverneur envisage effectuer également une tournée dans la région du Haut-Sassandra les jours qui suivront.

Le district autonome du Sassandra-Marahoué, créé par décret du 9 juin 2021, a pour but de renforcer le maillage territorial de l’administration. Il est composé de trois organes, à savoir le Conseil du district comprenant 42 conseillers dont 1/3 est nommé par le président de la République, le Bureau du conseil du district et le gouverneur du district.

Situé au centre de la Côte d’Ivoire, le district autonome est composé de deux grandes régions qui sont le Haut-Sassandra, la Marahoué et a pour siège Daloa. Il s’étend sur une superficie de 23940 km² et compte neuf départements, 41 sous-préfectures et 12 communes. La population est estimée à 2293304 d’habitants, selon le recensement général de la population (RGPH 2014).