Adama Bictogo sur les tombes de Gon, Hamed Bakayoko et Soumahoro

Nouvellement élu président de l’Assemblée nationale (PAN) de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo était dimanche 12 juin 2022, à Séguéla sur les tombes de l’ex-Premier ministre Hamed Bakayoko et du défunt PAN Amadou Soumahoro. Cap a été mis ensuite sur Korhogo où il a honoré la mémoire de l’ancien chef du gouvernement, feu Amadou Gon Coulibaly.

Adama Bictogo salue les mémoires d' Amadou Soumahoro, Hamed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly

Avant sa prise officielle de fonction, le Secrétaire Exécutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est allé se recueillir sur la tombe de ceux-ci à Séguéla et à Korhogo dans le Nord du pays.

Arrivée à Séguéla, la délégation s'est rendue au quartier Diomandé, au siège de la Chefferie. Après les nouvelles, des prières et des bénédictions ont été formulées pour les défunts Amadou Soumahoro et Hamed Bakayoko puis pour l'Assemblée nationale et son nouveau Président.

Après une rencontre avec la chefferie locale, le président Adama Bictogo, accompagné d'une forte délégation de députés s'est d'abord rendu au Ranch des Bakayoko pour se recueillir sur la tombe du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko puis au caveau familial des Soumahoro pour y déposer une couronne de fleurs et se recueillir sur la tombe de son prédécesseur feu Amadou Soumahoro.

Avant de quitter Séguéla, celui qu’Abidjan appelle affectueusement “Diamant Noir” a, devant la presse, évoqué tous les liens forts qui l'ont uni à ses défunts frères Hamed Bakayoko et Amadou Soumahoro: "plus de 30 ans de combat politique, de fraternité, de convivialité et d'amitié"

Au-delà de leurs mandats nationaux, Hamed Bakayoko et Amadou Soumahoro étaient des cadres de Séguéla, respectivement député de la commune, pour l’un, et de la sous-préfecture, pour l’autre.

Après Séguéla, cap a été mis sur Korhogo pour saluer la mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.