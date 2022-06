Après avoir quitté le Coupé-décalé, ce que devient Claire Bahi

Après avoir quitté le monde du Coupé-décalé, Claire Bahi devient de plus en plus active dans le ministère évangélique. Ce qui lui est arrivé.

Après le Coupé-décalé, Claire Bahi bientôt pasteur ?

Quelques semaines après le décès d' Ange Didier Houon alias Dj Arafat, Claire Bahi qui se faisait appeler "La Première dame du Coupé décalé", décide de quitter le mouvement musical pour se consacrer à la musique chrétienne.

Désormais convertie au Christianisme, Claire Bahi n’a pas eu de mal à faire des révélations sur son ancienne vie d'artiste Coupé-décalé.

« La plupart des grosses voitures que je roulais, ce sont des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, a-t-elle témoigné il y a quelques mois.

Invitée récemment à l'émission ''Les femmes d'ici '' sur la chaîne NCI, Claire Bahi a reconnu avoir eu recours à des pratiques peu catholiques surtout après son rapatriement de la France, juste avant qu'elle ne se lance dans la musique.

'' La plus grosse chose que j'ai faite, je me suis lavée toute nue dans une rue à minuit. C'était après mon rapatriement de la France. Je voulais y retourner. Je dis à toi qui es critiqué, traité de tous les noms, Jésus est là pour toi", a indiqué La Mama qui n'est vraiment plus prête à revenir dans le milieu du showbiz.

Selon nos informations, Claire Bahi, depuis le dimanche 5 juin 2022, jour de la Pentecôte, fait partie des appelés au ministère pastorale à la Maison Charismatique de la deuxième Gloire (MC2G). Une église située dans la commune de Yopougon. Avec bien d'autres futurs serviteurs et servantes de Dieu, l'Évangéliste-Chantre Claire Bahi sera maintenant formée à l'école biblique.