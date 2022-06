Burkina Faso : 4 policiers tués dans une attaque à Yakouta

Au Burkina Faso, quatre policiers ont perdu la vie dans une attaque perpétrée contre le détachement de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Yakouta, affirme un communiqué du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité. Les faits ont eu lieu dans la journée du dimanche 12 juin 2022.

Burkina Faso : Des individus armés attaquent la Compagnie républicaine de sécurité de Yakouta

Selon le communiqué officiel du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité publiée le lundi 13 juin 2022, on apprend que lundi des individus armés ont pris d’assaut la Compagnie républicaine de sécurité de Yakouta.

Le bilan établi par les autorités du Burkina Faso fait état de quatre policiers tués et deux blessés. On note également deux policiers disparus. Par ailleurs, les Forces de défense et de sécurité mènent une action de ratissage dans la localité.