itel sort le P38, son premier smartphone avec la fonctionnalité de charge rapide

itel lance le P38, le smartphone distrayant à la charge plus rapide que la normale. « Chargez plus vite; Jouez plus !» est le slogan qui accompagne l’avalanche de promesses du fleuron des smartphones chez le constructeur itel. Le P38 est donné pour être un compagnon sûr lors de déplacements « voyage/voyage d'affaires ». Car procurant une nouvelle expérience de charge 3 fois plus rapide, cet appareil est selon ses promoteurs, le premier téléphone à charge rapide de la marque itel. Mieux, il presque 3 fois plus rapide qu'une charge normale. En effet, après 10 minutes de charge, l’utilisateur a le loisir de converser pendant 3 heures sur WhatsApp ; contrairement aux 7 heures usuelles.

Le P38, la nouvelle tuerie de la marque itel

Ce dernier-né de chez itel est doté d’une Grande batterie de 5000 mAh et plus important de la technologie Power Master IA. Ce qui implique une durée de vie (batterie) 3 fois plus performante et une adaptation intelligente de celle-ci aux habitudes d'utilisation de son utilisateur.

En termes de conception, il épouse pleinement l’ère du temps à travers son design en plein écran Goutte d'eau HD 6,6", sa souplesse et son expérience visuelle plus immersive. Des atouts nouveaux auxquels s’ajoute la finesse de son apparence qui pourvoit confort à son usager.

Le P38 force l’admiration également avec ses bordures incurvées (2.5 D) étroites rendant son écran plus grand, plus fin et plus élégant. A ne pas occulter que sa résolution 1612*720 garantie une clarté parfaite des images.

L’élégance de ce téléphone se mesure aussi par sa texture unique, sa tendance lumineuse "Play" emmenée par des éléments de marée légère, la conception indépendante à double objectif futuriste de ses lentilles. Ajouté à cela, un capteur d'empreintes digitales amélioré est plus facile à nettoyer et surtout résilient face à la poussière et aux taches grasses.

Ce smartphone divertissant embarque un appareil photo principal 8MP qui effectue une mise au point plus rapide et plus précise, en évitant le flou. « Avec un son mode beauté à 5 niveaux, vous pouvez choisir en fonction de vos besoins, personnaliser votre beauté. Ouvrez votre caméra selfie - cliquez sur photo - choisissez le niveau de beauté que vous aimez. » Nous fait savoir M. Dominique Bini, Directeur Commercial d’itel. Lui qui ajoute que le stockage de 32 Go vous offre suffisamment d'espace de stockage pour enregistrer vos objets préférés. Musique, vidéos, applications…sont à la portée ; car équipée de la galerie IA.

Fort de ses 2 Go RAM + i-boost, il peut supporter 8 à 12 applications en même temps avec moins de latence et sans retours en arrière. Ce qui donne de la bonne performance à plusieurs applications en cours d'exécution. D’autant que la fonction de nettoyage exclusive peut prolonger le temps nécessaire aux utilisateurs pour atteindre la limite de mémoire de leur téléphone et améliorer la fluidité à long terme du smartphone. Au chapitre expérience de jeu, la plus-value ‘’Jeu turbo’’ est faite pour optimiser la fluidité de vos jeux. Le P38 dispose également de la version pro qui va jusqu’à 64 Go de mémoire ROM.