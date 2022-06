Tournoi de Maracana Tchin Tchin: Jonathan Morrison déjà en difficulté

Après le lancement de son tournoi de Maracana dénommé Tchin Tchin, Jonathan Morrison est fortement contesté par la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées ( FIMADA ). Ce qu'il se passe.

Jonathan Morrison, inconnu à la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées ( FIMADA )

Jonathan Morrison a annoncé depuis des mois l'organisation d'un tournoi de Maracana dénommé Tchin Tchin. Une compétition qui, malgré l'echo assez retentissant sur la toile, n'a bénéficié du soutien d'aucun partenaire. Le jeune homme l'a signifié dans un message récemment posté sur sa page Facebook.

'' Zéro panneau publicitaire, Zéro spot publicitaire, Zéro campagne publique de mobilisation, Budget de communication = 0 FCFA , Zéro sponsor, Zéro prêt bancaire, Assez de bâtons dans les roues… Un chef n’est pas un chiffon. You need me, I don’t need you'', avait indiqué l'ex petit ami de la bimbo togolaise Maria Mobil. Cependant, il avait donné rendez-vous à ses followers pour le lancement officiel de ce fameux tournoi.'' RENDEZ-VOUS LE 13 JUIN 2022 POUR DE LA MAGIE'', a-t-il ajouté.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jonathan Morrison a vraiment fait fort. Il a fait savoir que le vainqueur de ce tournoi aura la somme de 40 millions de Fcfa, soit deux fois plus que la récompense du vainqueur du championnat national de football, qui est de 20 millions de Fcfa. Il a aussi insisté sur le fait que ce tournoi qui débutera le 13 août avec 24 équipes, se jouera sur un stade dont la construction débutera dès la semaine prochaine.

Au lendemain du lancement du tournoi Tchin tchin, BLEU Charlemagne, le président de la FIMAA ( Fédération Internationale de Maracana Association ) et président de la section ivoirienne de cette institution internationale , à savoir la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées ( FIMADA ), à fait savoir, dans un communiqué, ''qu'aucune des deux institutions qu'il dirige n'est ni de près ni de loin impliquée dans l'initiative et l'organisation de cet évènement sportif ''.

L'intégralité du communiqué de la FIMADA

La presse nationale ivoirienne fait écho depuis un certain temps de l'organisation par un certain « comité africain de Maracana » , d'un tournoi national << professionnel » de Maracana dénommé CAM TCHIN TCHIN 2022 . Cette structure prétendument dirigée par un certain Jonathan Morrison invite les entreprises et les équipes de la place à se joindre à leur projet . Devant cette forfaiture évidente , Monsieur BLEU Charlemagne , président de la FIMAA ( Fédération Internationale de Maracana Association ) et président de la section ivoirienne de cette institution internationale , à savoir la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées ( FIMADA ) et ses comités directeurs informent les communautés nationale et internationale de ce qu'aucune des deux institutions qu'il dirige n'est ni de près ni de loin impliquée dans l'initiative et l'organisation de cet évènement sportif dont les auteurs sont totalement inconnus de nos fichiers . Pour rappel , la FIMADA est au plan local la seule structure détentrice d'une délégation de pouvoir de l'Etat de Côte d'Ivoire pour l'organisation d'évènements de Maracana de grande envergure . Au plan international , la FIMAA créée le 05 Aout 2015 à Lomé et dont le siège est à Abidjan dans le cadre de l'exécution d'un accord d'établissement avec la République de Côte d'Ivoire est la seule habilitée à parler et agir au nom du maracana ( par ailleurs une marque de service déposée ) . Au demeurant , tout en se réservant le droit d'engager , le cas échéant les poursuites y relatives , le président décline toutes responsabilités liées audit évènement et invite les entreprises et les clubs affiliés ou non à faire preuve de prudence et à ne pas s'engager dans cette aventure .

Fait à Abidjan , le 13 Juin 2022