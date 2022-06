Guinée : La famille d’une candidate au BEPC périt dans un incendie

Un drame s'est produit en Guinée tôt dans la matinée du mardi 14 juin 2022. Les habitants de Yimbaya-Tannerie, une localité située dans la commune de Matoto, ont découvert avec stupeur une famille calcinés dans un incendie. La fille ainée était allée composer pour le BEPC quand les faits ont eu lieu.

Guinée : Un père de famille, sa femme et leur nouveau-né périssent dans un incendie

Selon l’information relayée par le site Guinée News, le mardi 14 juin 2022, une famille résidant à Yimbaya-Tannerie a été surprise par des flammes autour de 6 heures du matin. Le père de famille nommé Aboubacar Diallo, Namary Camara, sa compagne ainsi que leur nourrisson ont péri dans l’incendie. Notre source confirme qu’un court-circuit est à l’origine de l’incendie.

Seule la fille ainée, qui était allée se soumettre aux épreuves du BEPC (Brevet d’études du premier cycle), a échappé à la mort tragique.

"Aujourd’hui, à mon réveil, j’ai trouvé leur fille aînée qui passe le BEPC laver les bols. Après les salutations, je suis rentré me coucher. Une heure après, j’ai entendu sa femme crier au secours. J’ai pensé que le couple se bagarrait et à ma sortie, j’ai vu une grande fumée. J’ai réveillé certains de nos voisins. On a essayé d’ouvrir la porte, mais leur véranda était verrouillée. J’ai trouvé un objet, on a pu ouvrir la porte. Malheureusement, il y avait assez de fumée et on n’a rien pu faire. La fille aînée est actuellement en salle d’examen et ignore tout ce qui s’est passé”, à témoigné un co-locataire répondant au nom de Mamady Camara.