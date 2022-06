Affaire "Tournoi TCHIN-TCHIN": Jonathan Morrison pris entre deux feux

Après la sévère mise en garde de la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées ( FIMADA ) au lendemain du lancement de son tournoi dénommé ''Tournoi Tchin Tchin ''', Jonathan Morrison doit encore faire face à des accusations de plagiat. Un certain Yannick Gohourou, dans une déclaration dont copie nous est parvenue, affirme être l'initiateur du tournoi de petits poteaux dénommé ''Tchin-Tchin ''.

Yannick Gohourou: "Je pris monsieur Jonathan Morrison de changer respectueusement cette dénomination"

Je prends Le ministère des sports à témoins

Je prends la fédération ivoirienne de petit poteau à témoins

je prends le ministère de l’intérieur à témoins

Je prends toute les mairie du district autonome d’Abidjan à témoins y compris la mairie de Grand Bassam

Je prends la 3 et la RTI 1 à temoins

Et tout les organes de presse sportif à témoins.

depuis le 08/Octobre/2019 l’association C.IT.T le comité inter urbain de TCHIN-TCHIN que je dirige a vu le jour et a été légalement constituée par arrêté n°1602/PA/PCA signé par le préfet d’alors d’Abidjan Vincent Toh Bi IRIE.

Depuis un certain moment nous observons une campagne de communication d’un tournoi dénommé 《TCHIN-TCHIN 2022》

Dont monsieur Morrison Jonathan serait le promoteur.

Alors nous voudrions simplement dire à monsieur morrison Jonathan qu’il est libre d’organiser tous tournois, toutes compétitions sportives, Mais pas avec la dénomination TCHIN-TCHIN qui est déjà labellisé par ma structure qui est le comité inter urbain de tchin-tchin (C.I.T.T) qui a à son actif plusieurs competitions sous cette dénomination, sous l’égide de la fédération ivoirienne de petit poteau.

le TCHIN-TCHIN désignant le sable en dioula et qui est un nom rependu un peu partout dans les quartiers.

Nous avons labellisé cette dénomination car à la base le maracana pétit poteau se joue dans le sable d’où le nom (TCHIN-TCHIN – SABLE) et ma structure le CITT est le premier à pouvoir légaliser cette dénomination auprès des autorités compétentes précitées.



Le CITT a organisé le:

TCHIN-TCHIN 2019 remporté par la commune de PORTBOUET

TCHIN-TCHIN 2020 remporté par la commune du PLATEAU

Le TCHIN-TCHIN 2021 remporté par la commune de LAKOTA

Ainsi dans L’élan de la continuité de nos activités, Nous interpellons monsieur morrison Jonathan sur cette dénomination qui met en mal toutes nos structures légalement constituée,

Car votre tournoi avec cette dénomination nousfait perdre la majorité de nos partenaires & sponsors.

Il est bon de rappler que Silvestre communément appele Sylou responsables la page » we love maracana » à la base de ce forfait fut un des membres du C.I.TT

Je pris monsieur Jonathan Morrison de changer respectueusement cette dénomination et de respecter la structure que je dirige et tout le travail abattu par mon comité d’organisation qui a permis à ce que je sois ambassadeur de cette discipline en Éthiopie et reçu par l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Éthiopie.

Une pensée pour toutes ces personnes qui ont vu leurs projets être plagiés par faute de moyens.

Ma structure et moi restons à la disposition de toute ouverture.

Le président Yannick GOHOUROU