Titrologie: Plusieurs fonctionnaires radiés, Pickass menace Blé Goudé

Ce mercredi 15 juin 2022, la revue de presse ivoirienne communément appelée à Abidjan “ Titrologie ” se trouve riche en actualité politique, economie, société et bien d’autres.

Blé Goudé refuse de s’allier, le PPA-CI et le clan Gbagbo se radicalisent et menacent - Titrologie

La guerre semble ouverte entre Charles Blé Goudé et le clan Laurent Gbagbo. La relation de père et fils qui a fasciné les ivoiriens durant deux décennies entre les deux personnalités n’est plus d’actualité.

C'est ce qui ressort dans la presse ces derniers temps.

Alors que son retour en Côte d'Ivoire est imminent, Blé Goudé, connu pour son franc parler, sert à qui veut l’entendre que le projet PPA-CI, formation politique créée par Laurent Gbagbo, ne l'intéresse guère. Encore moins son leader et sa suite.

Dans un entretien accordé à France 24 en début de semaine, le président du COJEP, s’est voulu clair: “PPA-CI, je ne me vois pas dans un sous-ensemble”, rapporte Le Matin.

De quoi à s’attirer la foudre de certains cadres du nouveau parti.

Attaques virulentes contre le président Laurent Gbagbo: Damana Pickass sans pitié pour Charles Blé Goudé”, titre à sa une le quotidien L’Héritage.

Le journal poursuit: “Ceux qui étaient avec nous et qui veulent attaquer notre leader verront”, ajoute Pickass.

Notre Titrologie du jour nous a conduit également dans l'administration publique ivoirienne où le journal Panafricain fait un gros plan sur “le banditisme à col blanc” et la corruption font rage.

L’Etat de Côte d’Ivoire qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, aurait pris de sévères sanctions contre des fonctionnaires indélicats qui font perdre des milliards à l’Etat.

Plusieurs agents de Santé, des Transports, des FDS et de la Justice, radiés pour corruption”, selon le quotidien.

Enfin, L'Essor nous apprend que le Groupe consultatif pour le financement du PND 2021-2025 s’ouvre ce mercredi à Abidjan. La Côte d’Ivoire entend mobiliser 9300 milliards de FCFA.