Affaire "Tournoi Tchin Tchin": Jonathan Morrison s'explique et rassure

Malgré les menaces de la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées (FIMADA) au lendemain du lancement du tournoi Tchin Tchin, Jonathan Morrison a promis de marquer l’histoire.

Jonathan Morrison: ‘’Je vous demande de ne rien craindre‘’

Jonathan Morrison s’est révélé, il y a quelques années, au grand public aux côtés de la bimbo togolaise Maria Mobil avec qui il a entretenu une relation amoureuse. Après avoir rompu avec cette dernière, le jeune homme a quitté les Usa pour s’installer dans son pays afin de se lancer dans l’entreprenariat. Et il a lancé plusieurs initiatives qui ont toutes été l’objet de polémiques sur la toile.

D’abord le projet Treize Taxi, puis le fameux maillot des Eléphants et maintenant le tournoi de Maracaña Tchin Tchin dont le lancement s’est déroulé lundi 13 juin 2022 en présence de plusieurs célébrités tels que Zoro Marc , Zokora Didier , Titi Koné , Bleu Brigitte et bien d'autres invités.

Au lendemain de cet événement, BLEU Charlemagne, le président de la FIMAA (Fédération Internationale de Maracana Association) et président de la section ivoirienne de cette institution internationale, à savoir la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées ( FIMADA ), a fait savoir, dans un communiqué, ''qu'aucune des deux institutions qu'il dirige n'est ni de près ni de loin impliquée dans l'initiative et l'organisation de cet évènement sportif ''.

De son côté, Jonathan Morrison a posté un message sur sa page Facebook, dans lequel il a étalé les nombreux obstacles auxquels il est confrontés. Cependant il a rassuré ses fans, promettant de marquer l’histoire le 13 août prochain, date du début du tournoi ‘’Tchin Tchin’’.

L’intégralité du message de Jonathan Morrison

Lorsque j’ai lancé TREIIZE TAXI, certaines personnes sont allées reporter mon entreprise comme de l’arnaque auprès de la police économique. — J’ai été convoqué.

Lorsque j’ai présenté les documents légaux de TREIIZE TAXI, certaines personnes ont appelé le Tribunal du commerce à plusieurs reprises pour leur demander de suspendre et revérifier les dossiers de mon entreprise. — J’ai été informé.

Juste après avoir annoncé mon partenariat avec l’équipementier, certaines personnes sont allés écrire à la compagnie dans le but de me salir pour gâter le contrat. — J’ai été informé.

Je ne cache pas mes activités parce-que je suis dans l’illégalité ou pour “créer un mystère”.

Chaque fois que je révèle une de mes activités, les gens font tout ce qu’ils peuvent pour gâter.

Chaque jour, je fais l’objet d’attaques, d’injures, de boycott et de diffamation mais je ne me plains pas parce que c’est normal.

Je fais ce poste pour dire merci à tous ceux qui croient en moi et qui me soutiennent toujours… Je lis vos commentaires et partages, c’est vous qui me donnez la force de continuer.

Aussi, je vous demande de ne rien craindre; forcément quelqu’un devait payer ce prix et ça ne me gêne pas de payer ce prix parce que je sais que le 13 Août, la jeunesse ivoirienne aura la victoire et à partir de cette date, naîtra une nouvelle jeunesse Africaine qui sera confortable dans tous les domaines d’activités SURTOUT DANS L’ENTREPRENEURIAT.