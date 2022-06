Smartphone: Infinix dévoile la série Note 12 avec une charge ultra-rapide

Un téléphone qui passe de 0 à 100% de charge en 17min. Si vous l’aviez imaginez alors le Note 12 VIP d’ Infinix vient le concrétiser. Mieux, il est certifié par Rheinland Safe Fast-Charge System pour sa charge ultra-rapide (120 W). L’on parle d’une batterie de 5000mAh avec 33W pour le Note 12 G96 et une autre de 4500 mAh s’agissant du Note 12 VIP. Ce grâce à la pompe à double charge incorporée dans ces batteries à deux cellules.

Infinix dévoile une nouvelle série de smartphone

Tout ceci pour approuver sa fiabilité et sa longévité lors de la charge quotidienne. Ce mercredi 15 juin, le constructeur a dévoilé le tout dernier de la série Note. Celui-ci apparait sous deux variantes à savoir le Note 12 VIP et le Note 12 Note 12 G96.

Au dire des responsables d’Infinix Mobility, cet appareil n’est pas que performant. Il allie en effet élégance « écran AMOLED FHD+ Super Light de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce qui offre aux utilisateurs un écran net doté de fonctionnalités d'image cruciales telles qu'une gamme de couleurs 100% DCI-P3. Soit une profondeur de couleur de 10 bits avec plus d'un milliard de couleurs et un excellent rapport de contraste » et innovation «offrent des fonctionnalités de performances innovantes et complètes et une mémoire RAM pouvant s’étendre jusqu'à 13 Go ». Affirment les responsables d’Infinix Mobility.

Le Note 12 VIP est tout simplement impressionnant car comprenant 103 fonctions de charge et de protection de la batterie. Autrement dit, l'ensemble du cycle de charge du chargeur et de la batterie sont couverts. En outre, il dispose de 18 capteurs thermiques pour surveiller sa température en temps réel afin de garantir la sûreté de la charge. Le Note 12 G96 est quant à lui pourvu d'une caméra ultra nocturne de 50MP avec un objectif de profondeur et d'intelligence artificielle. Tous les appareils de la série NOTE 12 disposent d'une caméra selfie 16MP pour un selfie parfait.

L’écran est conçu d’un matériau en fibre de verre ultra-mince de qualité aérospatiale. Avec une texture de verre et une résistance de la fibre de carbone, ajouté à un échantillonnage tactile de 360 Hz se synchronisant instantanément à chaque balayage, d’où ses proportions ultra légères. Doté d’une triple caméra cinématographique de 108 MP, le dernier-né de la série Note est par ailleurs équipé d'une batterie conséquente à son caractère innovant.

Avec un processeur de jeu MediaTek Helio G96 Ultra, il intègre deux puissants cœurs de processeur Arm Cortex-A76 cadencés jusqu'à 2,05 GHz et le GPU Arm Mali G57. Tous deux fonctionnent en tandem pour exploiter l'intelligence de niveau supérieur pour des performances révolutionnaires.

Infinix étend la mémoire RAM de 5Go du Note 12 VIP et du Note 12 G96 pour atteindre 13 Go de RAM en intégrant la RAM et la ROM. Cela améliore la vitesse de traitement du smartphone et accélère les performances lors de l’utilisation. Le VIP est disponible en Gris et Noir avec 256 Go de ROM et 8Go de RAM à 203 600 Fcfa. S’agissant du 12 G96, il sera disponible en Noir et Blanc en 128 Go et 8Go de RAM à 135 900Fcfa.