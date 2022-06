Emmanuel Macron : "La guerre est aux portes de la Roumanie"

C'est le mardi 14 juin qu' Emmanuel Macron est arrivé en Roumanie. Le président de la République de France pourrait par la suite rejoindre l'Ukraine où la guerre fait actuellement rage. Par ailleurs, il craint que les hostilités atteignent le territoire roumain.

Emmanuel Macron : "Elle est aux portes de la Roumanie"

Emmanuel Macron l'a dit sans porter de gants. "La guerre est une réalité en Ukraine", a déclaré le chef d'État français. "Elle est aux portes de la Roumanie et menace tout notre continent. Aux frontières de notre Union européenne, pour prévenir toute tentative de déstabilisation et d'agression contre l'Europe, l'engagement de nos forces armées est fondamental", a poursuivi le locataire de l'Élysée.

Le président de la République de France a également adressé un message aux militaires français envoyés en Roumanie. "Alors que la Russie envahissait l'Ukraine, vous avez été déployés en un temps record ici, en Roumanie, dans une mission qui a du sens. Vous incarnez la solidarité et la sécurité européennes. Pour votre engagement et celui de vos familles, la Nation est reconnaissante", s'est exprimé Emmanuel Macron.

"A l'époque où nous vivons, il était important pour moi de venir souligner mon amitié et mon soutien à la Roumanie. Nous continuerons à soutenir ensemble l'Ukraine, à aider la Moldavie, à agir pour assurer notre indépendance énergétique et à construire une défense commune", n'a pas manqué de souligner M. Macron, accompagné par Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères et Sébastien Lecornu, en charge de la Défense.

Le numéro un français a partagé un diner avec les soldats français, après avoir échangé avec les militaires américains, belges et italiens présents aux côtés de la Roumanie sur la base militaire. Emmanuel Macron a par ailleurs salué "l'engagement" des 500 soldats français déployés en Roumanie dont la mission est de "protéger" les pays de l'Europe de l’Est.