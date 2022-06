Covid-19: La Côte d'Ivoire et Gavi s’engagent davantage dans la lutte

En marge de l’Africa Ceo Forum 2022 qui se tient en Côte d'Ivoire, le Ministère de la Santé ivoirien et Gavi qui codirige le mécanisme COVAX contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ont renforcé leur partenariat.

GAVI joue un rôle essentiel dans la mise à disposition des vaccins contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba et son partenaire Gavi, l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation, se sont engagés à œuvrer conjointement pour des résultats probants sur le terrain. Il s’agit notamment de favoriser l’élévation du taux de la couverture vaccinale contre cette maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2.

C’était au cours d’un panel, animé par les deux partenaires, le Mardi 14 juin 2022. A cette occasion, le ministre ivoirien a souligné que GAVI joue un rôle essentiel dans la mise à disposition desvaccins contre la Covid-19. Mais aussi et surtout dans tout le processus des organisations pour plus d’efficacité sur le terrain.

« En plus de Gavi, nous avons décidé de nous préparer pour l’avenir, c’est-à-dire voir les nouveaux partenariats à nouer avec des nouveaux défis, notamment la mise à disposition de plus de médicaments pour que nos populations dans les zones reculées puissent avoir accès aux soins de santé de qualité », a fait savoir M. Dimba après la rencontre d’échanges.

Pour sa part, la directrice générale de GAVI chargée de la mobilisation des ressources, partenariats privés et financements innovants, Marie-Ange Saraja-Yao a souligné que ce panel a été l’occasion pour ébaucher les solutions en vue de sortir définitivement de la crise sanitaire et construire l’avenir. Mme Yao s’est dit satisfaite et pense qu’il y a des perceptives de continuer avec la Côte d’Ivoire pour bâtir un système résilient.

Production de vaccins, perturbation des chaînes logistiques, digitalisation des économies, transition énergétique… La crise sanitaire causée par la Covid-19 a accéléré la transformation des économies vers de nouveaux modèles. Qu’il soit question de croissance durable, création d’emplois ou d’accompagner le développement de champions nationaux et régionaux, l’Africa Ceo Forum entend œuvrer au dialogue public-privé plus que jamais primordial pour façonner une Afrique souveraine et autonome.

Pour la première fois depuis 2019, ce rendez-vous africain avec le secteur privé s’est déroulé en présentiel et a accueilli plus de 1 500 chefs d’entreprises et de gouvernements, parmi lesquels, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, signale-t-on.

Gavi, mission de gestion des contrats de la Facilité COVAX

Gavi codirige COVAX, le pilier vaccins de l'Accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT Accelerator). Il s’agit de coordonner la Facilité COVAX, soit le mécanisme mondial de partage des risques pour l’achat groupé et la distribution équitable de futurs vaccins contre la COVID-19.

À la tête de tout ce qui concerne l’approvisionnement et la distribution des vaccins pour COVAX, Gavi a conçu et gère la Facilité COVAX et l'AMC COVAX, et travaille avec les partenaires traditionnels de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

C’est Gavi qui héberge le Bureau de la Facilité COVAX, coordonne le fonctionnement et la gestion de l’ensemble du mécanisme, s’occupe des relations juridiques et financières avec les 193 participants de la Facilité et gère les contrats de la Facilité COVAX : il s’agit notamment de négocier avec les fabricants des contrats d'achat anticipé pour les vaccins candidats prometteurs, de façon à sécuriser un certain nombre de doses au nom de tous les participants de la Facilité COVAX.