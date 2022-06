FECAFOOT : Eto'o en colère après la divulgation de documents sur Internet

Samuel Eto'o n'est pas du tout content. Le président de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football) s'est offusqué après la publication sur Internet de documents relatifs aux primes des Lions Indomptables dans le cadre de la qualification pour le Mondial Qatar 2022.

Pourquoi le président de la FECAFOOT est en colère

Dans une déclaration, Samuel Eto'o a montré sa vive colère à la suite de "la publication sur les réseaux de documents récapitulatifs du paiement des primes relatives au dernier match qualificatif pour la Coupe du monde Qatar 2022". Le président de la FECAFOOT indique avoir découvert "avec consternation" ladite publication.

La FECAFOOT "déplore aussi dans le même temps, la divulgation de l’état détaillé des primes octroyées aux joueurs et encadreurs de l’équipe nationale fanion hommes". L'ancien capitaine des Lions Indomptables fait savoir qu’"issus de la FECAFOOT, ces documents comptables étaient initialement et exclusivement adressés au ministère en charge des Sports sous le sceau de la confidentialité, dans un souci de transparence et de reddition des comptes".

Samuel Eto'o ajoute que "cette publicité inopportune est d’autant plus regrettable que ces données détaillant des éléments de rémunération sont personnelles et ne sauraient être divulguées dans le consentement des intéressés". La FECAFOOT note que le financement public dont bénéficient les équipes nationales du Cameroun "est une manifestation de la haute sollicitude du président de la République, Son Excellence Paul Biya". Samuel Eto'o souhaite que "la mise en œuvre des hautes instructions du Chef de l’État ne devrait en aucun cas faire l’objet de la moindre instrumentalisation".