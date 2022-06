Titrologie: PND, COP, drogue... Cette Côte d’Ivoire où il pleut des milliards

La presse ivoirienne encense le Groupe Consultatif qui a récolté, mercredi à Abidjan, 26,1 milliards $ soit plus de 15.000 milliards de Fcfa de financements pour le PND 2021-2025, moins d'un mois après le lancement de l’Initiative d’Abidjan qui a mobilisé 1 553 milliards Fcfa lors de la COP 15 abritée par la Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire: Ces pluies de milliards qui travaillent pour faire "avancer" le pays - Titrologie

La titrologie ou revue de presse ivoirienne de ce jeudi 16 juin 2022 révèle un écho largement favorable des journaux qui applaudissent la prouesse de la team du Premier ministre Patrick Achi et Nialé Kaba, commandant en second du Plan national de développement (PND) 2021-2025.

Sur un investissement global du PND 2021-2025 de 59 000 milliards de FCFA, le besoin de financement public est estimé à 21 100 milliards de FCFA dont 55% à mobiliser sur le marché financier et 45%, dans le cadre de ce groupe consultatif.

La plupart des Unes de ce jeudi, encense le gouvernement ivoirien qui a su convaincre les grands partenaires internationaux réunis au sein du Groupe consultatif pour la mobilisation du financement du PND structuré autour de la vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara.

“Financement du PND 2021-2025/ 15.000 milliards récoltés pour 9000 espérés!”, a titré L’Avenir, tout comme Le Mandat, Le Jour plus, Le Matin, L’Intelligent d’Abidjan et bien d’autres. Pour le quotidien L’Expression, “la moisson est abondante pour la Côte d'Ivoire!".

En effet, le pays rassure davantage les investisseurs nationaux et internationaux. Pour son grand retour depuis 2019, Africa CEO Forum, le plus grand rassemblement du secteur privé africain, a choisi Abidjan qui a accueilli le rdv d'affaires en présentiel, les 13 et 14 juin 2022 au Sofitel Ivoire.

Y ont pris part plus de 1 500 participants, parmi lesquels les dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales mais aussi des chefs d’État et de gouvernement.

En outre, la Côte d'Ivoire a recueilli, récemment, plus de 2,5 milliards de dollars US (1.553 milliards Fcfa) mobilisés pour l’Initiative d’Abidjan à l’issue de la COP 15, qui s’est tenue du 9 au 20 mai 2022 sur les bords de la lagune Ebrié.

A côté de cette attraction macroéconomique du pays, chiffrée en milliards depuis une décennie sous Alassane Ouattara, jonchent aussi le chemin, des milliards des cartels étrangers.

Pour Le Quotidien d’Abidjan, “le régime se moque encore des ivoiriens”, évoquant les arrestations et saisies de comptes des présumés trafiquants de drogue, auxquelles les dirigeants ne donnent pour l’instant, aucune suite. Du moins appellent à l’aide internationale dont Interpol.