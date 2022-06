​ PND 2021-2025 : Les Nations Unies s’engagent à hauteur de 650 millions USD

Le Système des Nations Unies pour le Développement (SNUD), a pris part au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan, à la cérémonie d’ouverture du Groupe Consultatif pour la mobilisation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND 2021-2025 )

Le Système des Nations Unies pour le Développement (SNUD) rassure la Côte d'Ivoire

A cette occasion, monsieur Philippe POINSOT, coordonnateur résident du SNUD, s’est réjoui de la participation du SNUD à cette activité du Groupe Consultatif pour la mobilisation des ressources, dans un contexte où les pays africains ont besoin de plus de solidarité.

« Ce Groupe Consultatif intervient également à un moment où les conflits mondiaux sont à leur plus haut niveau depuis la création de l'ONU, avec de nombreux foyers de conflits et des pressions géopolitiques, technologiques, environnementales et autres qui nous éloignent les uns des autres – alors même que le besoin de faire front commun n’a jamais été aussi pressant, et que nous avons besoin de plus de solidarité, en particulier vis-à-vis des pays africains», a-t-il déclaré.

Il a justement rappelé l’objectif 17 du Programme de Développement Durable à l’horizon 2030, ainsi que ses cibles et indicateurs qui visent à renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.

« Cet Objectif de Développement Durable, tout comme les 16 autres ODD accusent un retard de plus en plus préoccupant au niveau global. Pourtant, le Programme de Développement Durable à l’horizon 2030, adopté par tous les États Membres en 2015, reste le seul cadre multilatéral vraiment universel pour atteindre le développement dans ses trois dimensions, économique, sociale, et environnementale. Il s’applique au Nord comme au Sud, dans les pays riches comme dans les moins riches. Il demeure une promesse pour les générations futures. (…)

Nous voyons dans la vision Cote d’Ivoire Solidaire 2030, le Plan National de Développement 2021-2025 et les initiatives qui le sous-tendent comme le PS Gouv 2, une opportunité d’accélérer et d’intensifier les Objectifs de Développement Durable, sans laisser personne de côté, afin de mettre les ODD sur la bonne voie au niveau national», a-t-il lancé.

Phillipe POINSOT a, au nom de l’Équipe-Pays du Système des Nations Unies pour le Développement, remercié le Gouvernement de Côte d’Ivoire de l’excellent partenariat avec le Système des Nations Unies. Un partenariat qui s’est renforcé à travers une planification synchronisée du PND 2021-2025 et du Cadre de Coopération pour le Développement Durable 2021-2025 qui marque le début d’un nouveau cycle de coopération entre les Nations Unies et la Côte d’Ivoire.

Le CCDD 2021-2025 prévoit un engagement à hauteur de 650 millions USD dont 115 millions USD de prêts au titre du FIDA. Au 31 mai 2022, 272 millions USD sont acquis et mis en œuvre. Le SNUD reste engagé comme partenaire technique et de conseil auprès du Gouvernement de Côte d’Ivoire selon son Coordonnateur résident, Phillipe POINSOT.

Infos : Nicaise B.