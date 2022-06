Sadio Mané passe sa visite médicale au Bayern Munich, les détails

C’est mardi, la date de la visite médicale de Sadio Mané, transféré de Liverpool au Bayern Munich en vue de remplacer l’attaquant vedette bavarois, Robert Lewandowski.

Transfert de Sadio Mané à Liverpool: Les Reds exigent 50 millions d'euros pour se séparer de l’ attaquant

Après plusieurs semaines de négociations, Liverpool a fini par craquer. Les Reds ont accepté la dernière offre des Bavarois pour l’international sénégalais.

«Oui, Sadio arrive au Bayern». Vendredi, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a confirmé l’arrivée imminente de Sadio Mané au Bayern Munich au micro de Sky Sport Deutschland. L’ailier de Liverpool se trouve actuellement en vacances chez lui au Sénégal mais débarquera mardi en Bavière pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 3 ans, révèle le journaliste Fabrizio Romano.

Le Bayern tient le remplaçant de Robert Lewandowski. Les deux clubs seraient parvenus à un accord d’environ 50 millions d'euros. D’après l’Italien, les Allemands vont ainsi débourser 32 millions d’euros plus 6 millions d’euros de bonus facilement atteignables car en lien avec le nombre de matchs disputés par le Lion.

En fin de contrat dans un an, le départ de Mané semblait inévitable. Ce dernier n’avait pas caché ses envies d'ailleurs et son souhait va désormais être exaucé. Cela pourrait débloquer le départ de Lewandowski, annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Les Reds quant à eux ont d'ores et déjà remplacé numériquement le Sénégalais avec l'arrivée de Darwin Nuñez il y a quelques jours.