Alain Lobognon et Kader Diarrassouba en plein clash !

Alain Lobognon et Kader Diarrassouba s'empoignent violemment sur les réseaux sociaux. L'ancien député-maire de Fresco, aujourd'hui loin de la sphère soroiste, est pris à partie par le camp de Guillaume Soro depuis sa sortie de prison. De son côté, celui-ci attaque ses compagnons d'hier.

Que se passe-t-il entre Alain Lobognon et Kader Diarrassouba ?

Alain Lobognon a décidé de prendre ses distances vis-à-vis de Guillaume Soro et de GPS (Générations et peuples solidaires). À sa sortie de prison, l'ancien ministre des Sports d'Alassane Ouattara a émis le souhait de réconcilier l'ex-député de Ferké et le président de la République. Cela lui vaut des piques de la part de soroistes qui lui reprochent d'avoir troqué son costume contre celui d'un militant du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

À la suite d'une récente sortie sur la toile, Lobognon s'est fait violemment reprendre par Kader Diarrassouba. "Malgré une assiette pleine depuis 1994, j’ai donné 18 ans d’engagement aux côtés d’un homme que je croyais mature pour la Démocratie et l’État de droit en Côte d'Ivoire. J’ai dit NON à un caprice dangereux où mensonges et manipulations m’ont valu 2 fois la prison. Jouet ? La Côte d'Ivoire, pas !", avait déclaré le conjoint d'Amira Lobognon sur Twitter.

Le conseiller de Guillaume Soro n'a pas mis de temps pour apporter la réplique à Alain Lobognon. "Donc pendant 18 ans, tu as fait le lèche-botte devant quelqu’un de pas mature ? Quand on veut manger, il faut le faire intelligemment quand même. Toi, comment peut-on te décrire ? Je comprends pourquoi tu as fui Facebook tellement tu étais devenu la risée de la Côte d'Ivoire", a écrit Kader Diarrassouba.

Kader Diarrassouba n'a pas hésité à mettre en garde l'ex-député de Fresco. "Que Alain Lobognon fasse sa politique et laisse Soro Guillaume en paix. Au prochain coup, je vais publier sa missive adressée à GKS dans laquelle il parle de « stratégies ». Cette lettre, c’est sa propre épouse qui me l’a envoyée. Qu’elle essaie de démentir !", a enfoncé le cadre de GPS.