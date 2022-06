Côte d'Ivoire: Emma Lohoues a tout perdu, son salon de coiffure fermé

L’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues vient de subir un gros revers dans ses activités entrepreneuriales. Ce qu’il s’est passé.

Emma Lohoues: ‘’J’ai rêvé avoir mon salon de coiffure (…) Aujourd’hui, il ne me reste que du bois‘’

Dans une vidéo récemment postée sur la toile, Emma Lohoues a expliqué le fonctionnement de ses différentes entreprises. L'actrice ivoirienne précise que son institut de beauté "Empire 17" dont l’inauguration a eu lieu il y a quelques mois, est une holding qui regroupe plusieurs entreprises. ‘’Empire 17, c’est une holding, il y a le Spa qui existe et qui rapporte son argent ; ‘’12 Wix’’ qui rapporte son argent, ‘’Beauty the make up‘’ qui rapporte aussi son argent (…) Moi, j’estime qu’avoir un ou deux millions par jour, avec ces 3 petites entreprises là, c’est peu‘’, a-t-elle indiqué.

Brillante dans les secteurs d’activités où elle s’est investie, la belle Emma Lolo dit être fière de son parcours, même si elle dit ne pas encore avoir atteint ses objectifs. ‘’ Je ne suis pas encore là où je veux être mais je suis fière de ne plus être là où j’étais ! ‘’, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Résolument engagée à multiplier ses sources de revenus, Emma Lohoues ambitionnait d’ouvrir un salon de coiffure. Un projet qui ne s’est finalement pas réalisé malgré les investissements de l’influenceuse. Dans un message posté sur sa page Facebook, Emma explique sa mésaventure.

Emma Lohoues explique sa mésaventure

« A vous qui pensez qu’entreprendre est FACILE , à vous qui pensez que je n’ai jamais eu à essuyer d’échecs, de chutes, de pertes dans ce domaine ! J’en ai connus et je continue d’en connaître et comme à mon habitude je surmonterai cette énième perte qui pour moi reste un passage pour mieux rebondir… J’ai rêvé avoir MON SALON DE COIFFURE et je l’ai eu par la grâce de DIEU. Aujourd’hui il ne me reste que du bois, des fils de courant, de la peinture délabrée et même un bâtiment sur le point d’être détruit et je souris et je dis DIEU MERCI parce que s’IL l’a permis une fois. IL le fera une seconde fois. A vous qui avez eu à perdre beaucoup plus ou moins, n’oubliez pas de LUI dire merci, encore et toujours merci. LUI seul sait pourquoi IL vous donne à vivre ces moments qu’IL vous sait capable de surmonter…Priez, chantez, dansez et relevez-vous pour ce qui vous attend de plus grand ! A mon aimable clientèle LADIES HAIR STYLE est en pause pour le moment. Nous vous communiquerons notre réouverture très prochainement, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu…", a indiqué Emma Lolo.