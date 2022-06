Lutte contre le Cancer: La Côte d’Ivoire devrait réduire de 10% la mortalité

La Côte d’Ivoire s’achemine vers l'adoption d’un Plan stratégique national de lutte contre le cancer (PSN Cancer 2022-2025), a-t- annoncé mercredi à Abidjan, lors de la première réunion de coordination des principaux acteurs engagés dont les laboratoires Roche.

Plus de 17.000 nouveaux cas de cancer signalés en Côte d’Ivoire ces dernières années

Les parties prenantes à la lutte contre le cancer se sont donné rendezvous, mercredi 22 juin à l'hôtel Noom au Abidjan-Plateau pour réfléchir à une meilleure coordination de leurs actions. Cette première réunion trimestrielle avec les ONG et les associations, vise à renforcer le cadre de la collaboration entre le laboratoire Roche, le Programme national de lutte contre le cancer (PNLCa), les ONG et les Associations engagés dans la lutte contre le cancer dans l'implémentation de l'accord de partenariat entre Roche et l'Etat de Côte d'Ivoire.

“Écouter les ONG, leur présenter la vision stratégique en matière de lutte contre les cancers et travailler ensemble, relever les problèmes sur le terrain et réfléchir aux solutions, telle est l’essence de cette réunion de coordination”, a indiqué Dr Simon Boni du PNLCa, en charge du développement du Partenariat.

Il s’est agi aussi de présenter les plans d’action des ONG et structure de lutte contre le Cancer, les outils de communication disponibles pour la sensibilisation et surtout passer en revue les critères d’éligibilité aux subventions initiées dans le cadre du MoU entre la CI et les laboratoires Roche. Selon lui, la Côte d’Ivoire enregistre environ 17.000 nouveaux cas de cancers, un chiffre très élevé, dit-il, ainsi que la mortalité qui est de 68% qui reste également élevé. Véritable problème de santé publique en Côte d’Ivoire, en 2020, on a diagnostiqué 3306 nouveaux cas avec 1785 décès, selon le Programme national de lutte contre le cancer.

C’est pourquoi, poursuit Dr Boni, l’Etat ivoirien va se doter très bientôt d’un Plan stratégique national qui est en phase de validation par le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle et ses partenaires, pour mieux mener le combat contre les cancers.

Fondé sur trois principaux axes stratégiques, le renforcement de la gouvernance et du financement; le renforcement de l’offre de service de qualité et afin le renforcement de la prestation de service de qualité, le PSN Cancer 2022-2025 aligné sur le PNDS 2021-2025, permettra de réduire de 10% le taux de mortalité au cancer à 58% d’ici 2025.

Mais surtout devrait faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer n’est plus un drame, mais une maladie chronique contrôlable qu’on peut guérir, a-t-il conclu.

Présentant le plan opérationnel de la Coalition des ONG de Lutte Contre le Cancer (COLCC, faîtière des ONG de lutte contre le cancer), Me Fatou Fadiga Coulibaly a invité la société civile notamment les ONG à l’union autour d’une synergie d'action dans le cadre du projet Success en Côte d'Ivoire, inscrit dans le cadre du Programme mondial d’élimination du cancer du col de l'utérus. Non sans rassurer d’appuyer ses membres en vue de triompher ensemble dans l’Initiative de la société civile contre le cancer (ISCC).

Cette réunion qui se verra réalisée chaque trimestre renforcera le partage d'informations et d'expériences ainsi que la mutualisation de nos actions pour la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire .