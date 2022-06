Jumia célèbre les 10 ans du e-commerce en Côte d’Ivoire

Jumia, la principale plateforme de commerce électronique en Côte d’Ivoire, marque son 10e anniversaire en célébrant les consommateurs, en soutenant les vendeurs et les communautés. Le thème de l'anniversaire, "10 ans avec vous", rend hommage à tous les acteurs de l'écosystème et notamment aux consommateurs qui ont joué un rôle clé dans l’adoption et l'évolution du commerce électronique en Côte d’Ivoire.

Le leader de l’e-commerce, Jumia, fête son anniversaire avec les consommateurs, vendeurs et les communautés

"Je tiens à remercier tout particulièrement tous les Ivoiriens, qui ont fait confiance à Jumia depuis 10 ans et qui ont fait une plateforme leader de l’e-commerce, qui se tient à leur côté pour leur faciliter la vie quotidienne. Nous restons engagés envers nos vendeurs, nos consommateurs, nos partenaires et notre équipe qui ont tous ensemble changé le récit du e-commerce en Côte d’Ivoire, une décennie plus tard. Nous continuerons à rechercher les meilleurs produits aux meilleurs prix pour offrir à nos clients, notre communautés, partout en Côte d’Ivoire, ce qu'il y a de mieux sur le marché et les livrer le plus près de chez eux.” a déclaré Renaud Glénisson, Directeur Général de Jumia Côte d’Ivoire.

Pour célébrer cette édition unique, un vaste programme de fête est déployé du jusqu’au 30 Juin Des ventes flash tous les jours sur l’application mobile, des promotions inédites sur tous les produits (électroménagers, mode, supermarché, téléphonie, maison et bureau, TV LED, etc.), des jeux concours (la chasse au trésor, la roue de la fortune, les directs avec des influenceurs de renoms) pour offrir plus de cadeaux aux Ivoiriens. L’e-commerce en Côte d’Ivoire crée également de nouvelles opportunités de croissance pour les PME et des possibilités d'emploi pour une nouvelle génération.

“L'anniversaire de Jumia est une célébration du chemin parcouru en tant que leader du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Dix ans après, l’e-commerce est une réalité à travers tout un écosystème où plusieurs dizaines de milliers de personnes sont impliqués tous les jours. Depuis les premiers jours où passer une commande en ligne était un mythe jusqu'à aujourd'hui où les consommateurs font leurs courses quotidiennes, tout cela confirme le rôle de plus en plus important que le secteur du e-commerce joue dans la vie quotidienne des Ivoiriens.” ajoute Renaud Glénisson.

Aujourd’hui, Jumia Côte d’Ivoire met en relation plus de 7.5 millions de visiteurs chaque mois avec plus de 35 000 distributeurs officiels et vendeurs qui proposent plus de 3 millions d’articles locaux et internationaux. En Côte d’Ivoire Jumia a une forte présence sur l’étendue du territoire national avec plus de 182 agences et points relais, une force de vente composée de plus 5000 agents JForce (Jumia Force, force de vente composée d’entrepreneurs grâce au e-commerce) et un accent particulier mis sur le “last mile delivery” via le réseau d’agences et points relais.