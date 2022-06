Lutte contre le travail des enfants: Le CNS équipe 3 centres d’accueil

Le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS) poursuit sa campagne de lutte contre toutes les formes d’exploitation des enfants. A cet effet, cette structure dirigée par Madame la Première Dame Dominique Ouattara vient de procéder au renforcement des capacités opérationnelles des Centres d’Accueil de Soubré, Bouaké et de Ferkessédougou. Ainsi, les premiers responsables de ces centres d’accueil construits par la Fondation Children Of Africa, ont reçu, le jeudi 23 juin 2022, des véhicules 4 x 4 de type double cabine, au cabinet de la Première Dame à Cocody.

Le CNS remet des véhicules aux directeurs de ses 3 centres d’accueil

La cérémonie a été présidée par Madame Yao Patricia Sylvie, Secrétaire Exécutive du CNS et directrice de Cabinet de la Première Dame. Elle a enregistré la présence notamment de Madame Djebré Léocadie Flora, Directrice du Centre d’accueil pour enfants de Soubré, Madame Bakayoko Mariama, Directrice du centre d’accueil de Ferkessédougou et de Monsieur Konan Bergson Arnaud, Directeur du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké.

Procédant à la remise des clés aux différents directeurs, Madame Yao Patricia Sylvie a indiqué que ces dons vont permettre à ces centres de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain.

«Je voulais dire merci à Madame la Première Dame pour avoir pensé à nos centres en nous équipant de matériel roulant. Et c’est un très grand soulagement par le fait que nous avons des enfants à charge parlant du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké. Il n’était pas facile pour nous quand un enfant est en souffrance la nuit de l’évacuer facilement dans le centre de santé le plus proche. En outre, nous avons un programme de réinsertion qui fait un suivi post formation pour les enfants qui sont en situation de stage. Ce véhicule permettra à notre unité post-formation d’être beaucoup plus mobile et d’aller au contact des enfants et dans les différents ateliers de stage dans lesquels sont placés ces enfants pour continuer notre suivi et améliorer davantage nos succès en terme d’insertion socio-professionnel de ces jeunes. Donc vous comprenez avec moi que c’est avec une très grande joie que nous recevons ce véhicule qui va beaucoup nous aider et améliorer davantage la qualité du service que nous offrons aux enfants en contacts avec le système judiciaire », s’est expliqué Monsieur Konan Bergson Arnaud, directeur du Centre de Réinsertion pour mineurs de Bouaké.

Notons que le centre d’accueil de Soubré a été inauguré le 7 juin 2018. Le centre de réinsertion pour mineurs de Bouaké a été, quant à lui, inauguré le 5 décembre 2019. Enfin, le centre d’accueil de Ferkessédougou a été inauguré le 28 octobre 2021.