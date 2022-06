​Agboville : L’ONG Orphan's Hope Côte d’Ivoire soulage le Centre social

L’ONG Orphan's Hope Côte d’Ivoire(OHCI) a offert le jeudi 23 juin 2022, du matériel de climatisation et de conservation d’eau au Centre social d’ Agboville

L’ONG Orphan's Hope Côte d’Ivoire fait des dons au Centre social d’ Agboville

Un slip de 5 chevaux, des seaux et des carafes, constituent l’essentiel du don estimé à près de 400 mille FCFA. « Vu que, l’ONG OHCI a toujours reçu le soutien du Centre social dans le cadre de ses missions, nous avons donc décidé d’offrir un climatiseur à la directrice afin de lui permettre de travailler aisément », s’est justifié Olivier Cerry, président de l’ONG OHCI. Et d’ajouter : « Dans le cadre du Projet de renforcement de l’alimentation en eau potable en milieu urbain(PREMU) où nous avons travaillé sur l’utilisation rationnelle de l’eau, ils nous ai apparu aussi nécessaire d’ajouter quelques gadgets qu’ils remettront à leurs visiteurs. Vu que le Centre social reçoit beaucoup de personnes dans leurs interventions. Et ce, afin de pérenniser notre action sur le terrain ».

Depuis 2020, c’est plus de 4000 compteurs d’eau qui sont en voie d’installation dans le chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa dans le cadre du renforcement de l’alimentation en eau potable des populations. Cofinancé par la Banque mondiale, le PREMU est piloté par l’ONG OHCI avec l’appui technique du Programme de réhabilitation des infrastructures de Côte d’Ivoire(PRICI) et l’ONEP (Office national de l’eau potable).

Réceptionnant ce don de portée sociale, la directrice du Centre social d’Agboville, Kossiké Adèle Aké a exprimé toute gratitude à l’endroit de l’organisation non gouvernementale. « Ce sont que, des mots de remerciements que nous exprimons à l’endroit de l’ONG. Après tout ce que vous faîtes pour nous dans l’accompagnement des ménages et des personnes victimes de violence basée sur le genre(VBG), vous venez encore, aujourd’hui, soutenir notre structure. Merci beaucoup pour ce geste que vous venez de poser. Bonne continuation à vous », s’est-elle réjouit.

Porter assistance aux personnes vulnérables, faciliter l'accès à l'eau potable et contribuer à l'éducation de la jeune fille, sont les principales missions assignées à l’ONG Orphan's Hope Côte d’Ivoire, créée il y a seulement 4 ans.

Tizié TO Bi



Correspondant régional