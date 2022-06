Coopération agricole: Le Ministre Adjoumani signe un accord avec l'Égypte

Vingt quatre-vingt heures après le forum d Assouan, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Kobenan Kouassi ADJOUMANI, et son homologue égyptien, M. Elsayed Elkosayer, se sont retrouvés au cabinet du Ministère de l Agriculture et de Bonification des terres d'Égyptiens au Caire. Cette rencontré de travail entre les deux délégations a été précédée d'une visite de terrain de la délégation ivoirienne conduite par le Ministre d'Etat Adjoumani dans un vaste domaine agricole situé à près 200km du Caire.

Le ministre Kobenan Kouassi ADJOUMANI frappe un gros coup en Égypte

Au Ministère Égyptien de l'Agriculture, le Ministre d’Etat Adjoumani et le Ministre Elsayed ont convenu de renforcer leur coopération agricole pour le bien être du monde paysan des deux pays. Au terme des séances de travail entre les techniciens des deux délégations d'une part et d'autre part entre les deux Ministres, une déclaration d'intention de coopération a sanctionné cette rencontre. Il ressort de la déclaration qui en a suivi le 23 juin, les points suivants :

1- Renforcer la coopération dans le domaine de la recherche et du développement des variétés, notamment des cultures stratégiques, dont la plus importante est le riz, car il est considéré comme l'une des principales cultures importantes pour les deux pays.

2- Renforcer la coopération dans le domaine de la mécanisation agricole et l'utilisation de méthodes modernes dans l'agriculture et les transactions post- et pré-récolte, et bénéficier de l'expérience égyptienne dans le domaine de la bonification des terres.

3- Renforcer la coopération dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation dans toutes les différentes activités agricoles.

4- Renforcer la coopération dans le domaine de la pêche et de la pisciculture dans ses différentes filières.

5- Encourager les investissements conjoints dans le domaine agricole, en fournissant un soutien technique et surmontant les obstacles pour les investisseurs.

6- Prise en compte de tous les aspects de la coopération visés dans le projet de mémorandum d’entente pour la coopération dans le domaine agricole

7- Former un comité technique agricole conjoint des deux parties pour suivre la mise en œuvre de cette coopération.Par ailleurs le Ministre d’Etat à salué cette intention de coopération que lui et son homologue Égyptien viennent de signer.

Le locataire du 25ème étage de la caistab et les techniciens de don Ministère qui l'accompagnent visiteront le 25 juin un champ de riz

Soulignons que cette rencontre fait suite à l'invitation du Ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres ,Monsieur Elsayed Elkosayer lors de la COP 15 qui s'est tenue à Abidjan.

Sercom MEMINADER depuis le Caire au bord du nil.