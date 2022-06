Mohamed Bazoum à Abidjan pour renforcer les liens de coopération

Mohamed Bazoum effectue une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Le président de la République du Niger est arrivé à Abidjan le jeudi 23 juin 2022. Alassane Ouattara et son homologue nigérien ont affiché leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de fraternité entre leurs pays.

Mohamed Bazoum en visite en Côte d'Ivoire

Jeudi 23 juin 2022, Mohamed Bazoum a foulé le sol ivoirien pour une visite officielle de 48 heures. Le chef de l'État du Niger a été accueilli par Alassane Ouattara, "très heureux" de recevoir son "frère". "Nous sommes déterminés à renforcer nos relations d’amitié et de fraternité ainsi que le partenariat stratégique entre nos deux pays dans tous les domaines", a fait savoir le président de la République de Côte d'Ivoire.

Un diner officiel a été organisé en l'honneur du président Bazoum et de son épouse, Hadidja Bazoum. "Nous avons réaffirmé notre détermination à rendre notre coopération plus dynamique et plus fructueuse, pour le bien-être de nos deux peuples", a ajouté le numéro un ivoirien.

Les deux chefs d'État africains auront un tête-à-tête autour des questions économiques, énergétiques et de formation, mais également liées au monde rural. Par ailleurs, Alassane Ouattara et son illustre hôte évoqueront la consolidation de l'axe commercial entre Niamey et Abidjan.

Selon l'Agence nigérienne de presse (ANP), Mohamed Bazoum profitera de sa présence en Côte d'Ivoire "pour relancer et trouver des mécanismes pour renforcer les échanges à l'avantage du Niger". Il est également prévu la signature d'accords bilatéraux entre la Côte d'Ivoire et le Niger.