PSG: Herrera juge Christophe Galtier, la team du nouvel entraîneur

Tout est fin prêt pour l’arrivée de Christophe Galtier au PSG. Le milieu de terrain, Ander Herrera, loue les qualités de l’actuel entraîneur de l'OGC Nice, favori pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Parisien.

Un proche de José Mourinho dans le staff de Christophe Galtier annoncé au PSG

Après la fin du feuilleton Zinédine Zidane, tous les regards sont portés vers Christophe Galtier. Futur entraîneur du Paris Saint-Germain, le Français va tenter de relever un défi comme jamais il n’avait eu auparavant.

Dans les colonnes du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a même confirmé les discussions avec l'OGC Nice. « On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts », confiait le président du PSG. Et la tendance se confirme.

L’entraîneur arrive pour une durée de deux ans plus une année en option. L’ancien coach lillois ne débarque pas seul et compte bien apporter du beau monde dans ses bagages. À commencer par un ancien adjoint de José Mourinho.

Cinq personnes devraient rejoindre le staff de Christophe Galtier. Bien que les noms n’aient pas fuité, nos confrères de Foot Mercato évoquent ces dernières heures celui de Joao Sacramento. Ancien adjoint de José Mourinho lors de son passage à Tottenham puis quelques mois à l’AS Roma, le Portugais connaît bien Christophe Galtier. Les deux hommes ont été associés à Lille avant que José Sacramento ne rejoigne les Spurs.

Ander Herrera impatient

Interrogé à ce sujet, le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera, a tenu à souligner les qualités de son éventuel futur entraîneur. « Chaque fois que je l'ai affronté, ils ont utilisé un 4-4-2 avec un bloc très serré, où il était très difficile de faire passer le ballon entre les lignes. Ils étaient comme des chasseurs pour voir si vous commettiez une erreur afin d'être capable de bondir vers l'avant. C'était une équipe difficile à battre. Côté football, c'est ce que je peux dire, mais Mauricio est toujours notre entraîneur pour le moment », a commenté l’international espagnol de 32 ans dans une interview avec le quotidien madrilène AS. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Herrera a également profité de cet entretien pour faire le point sur sa situation personnelle.

Arrivé en juillet 2019, Ander Herrera ne compte pas quitter le Paris SG durant ce mercato estival. Alors que son nom figure sur la liste des joueurs que Luis Campos aimerait voir partir pour laisser la place à de nouveaux visages, l’ancien joueur de l’Athletic Bilbao assure qu’il ne faudra pas compter sur lui pour abandonner la belle vie et le confort parisien.